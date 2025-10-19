風神過境菲律賓 至少8死2失蹤

風神颱風今天橫越北部的呂宋島，造成至少8人死亡、2人失蹤。（圖擷自中央氣象署）

「風神」颱風（Fengshen）今天橫越北部的呂宋島，造成至少8人死亡、2人失蹤，2萬多人暫時撤離家園。

菲律賓民防處發言人卡斯蒂約（Junie Castillo）傍晚在災情報告中說，有一家5口於黎明時分被倒下的樹木壓死；另3名罹難者當中，有1人因溺水而亡，另2人死因不明。

卡斯蒂約強調，救災部門仍在確認這8人的死亡，是否與「風神」有直接關係。

「風神」帶來的豪雨也在南部民答那峨島（Mindanao）波吉農省（Bukidnon）引發土石流，導致2人失蹤。

根據菲律賓氣象局（PAGASA）傍晚的通告，「風神」昨天下午在呂宋島東南部登陸，朝西北方向前進，下午2時已離開呂宋島進入南海，最大持續風速每小時65公里，瞬間最大風速每小時80公里，移動速度每小時35公里。

呂宋島仍有6省的部分城鎮處於2號警報狀態，大馬尼拉地區和另20省的部分城鎮處於1號警報狀態。

菲律賓熱帶風暴警報系統分為5級，2號意味著未來24小時內風速可能介於每小時62至88公里，1號則代表未來36小時內風速可能介於每小時39至61公里。

卡斯蒂約說，「風神」影響3萬多人的生活，其中超過2萬2000人已事先被「預防性撤離」至較安全地點。

此外，由於多座港口禁止船隻出海，有3000多名船客受困。

菲律賓位於太平洋「颱風帶」（typhoon belt），每年平均遭遇20場颱風，高峰期是7月至10月，「風神」是今年第18場颱風。

