為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    風神過境菲律賓 至少8死2失蹤

    2025/10/19 21:13 中央社
    風神颱風今天橫越北部的呂宋島，造成至少8人死亡、2人失蹤。（圖擷自中央氣象署）

    風神颱風今天橫越北部的呂宋島，造成至少8人死亡、2人失蹤。（圖擷自中央氣象署）

    「風神」颱風（Fengshen）今天橫越北部的呂宋島，造成至少8人死亡、2人失蹤，2萬多人暫時撤離家園。

    菲律賓民防處發言人卡斯蒂約（Junie Castillo）傍晚在災情報告中說，有一家5口於黎明時分被倒下的樹木壓死；另3名罹難者當中，有1人因溺水而亡，另2人死因不明。

    卡斯蒂約強調，救災部門仍在確認這8人的死亡，是否與「風神」有直接關係。

    「風神」帶來的豪雨也在南部民答那峨島（Mindanao）波吉農省（Bukidnon）引發土石流，導致2人失蹤。

    根據菲律賓氣象局（PAGASA）傍晚的通告，「風神」昨天下午在呂宋島東南部登陸，朝西北方向前進，下午2時已離開呂宋島進入南海，最大持續風速每小時65公里，瞬間最大風速每小時80公里，移動速度每小時35公里。

    呂宋島仍有6省的部分城鎮處於2號警報狀態，大馬尼拉地區和另20省的部分城鎮處於1號警報狀態。

    菲律賓熱帶風暴警報系統分為5級，2號意味著未來24小時內風速可能介於每小時62至88公里，1號則代表未來36小時內風速可能介於每小時39至61公里。

    卡斯蒂約說，「風神」影響3萬多人的生活，其中超過2萬2000人已事先被「預防性撤離」至較安全地點。

    此外，由於多座港口禁止船隻出海，有3000多名船客受困。

    菲律賓位於太平洋「颱風帶」（typhoon belt），每年平均遭遇20場颱風，高峰期是7月至10月，「風神」是今年第18場颱風。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播