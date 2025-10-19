中共四中全會將登場 何衛東落馬軍委變動與否受矚目

中國政治局委員兼中央軍委副主席何衛東證實被查且被開除黨籍，遺缺是否遞補引發關注。（美聯社）

中共20屆四中全會明天登場，在政治局委員兼中央軍委副主席何衛東證實被查且被開除黨籍後，中央軍委委員人數將從7人減為4人，政治局委員也將從24人減至23人。外界預測，四中全會有可能增補軍委委員，但政治局委員是否遞補則須視軍委副主席是否有人遞補而定。

除了是否增補中央軍委委員外，何衛東遺留的中央軍委副主席是否也將遞補，受到外界更高關注，一旦遞補，這些職務的遞補人選同樣受到注意。其中，中國國防部長董軍是否會被遞補為軍委委員，成為關注指標。

請繼續往下閱讀...

何衛東自今年3月在中國全國「兩會」現身後，即從公眾視野消失，他涉案被查的消息此後便甚囂塵上，引發外界揣測。

直到10月17日，中共官方才以中國國防部發言人張曉剛發布消息的名義，一舉宣布何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王厚斌、王春寧等9名共軍高階將領「嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣」，除被開除黨籍（先前已被開除軍籍），並被移送軍事檢察機關調查。

在此之前，何衛東、苗華是第20屆（本屆）中共中央軍委委員，而何衛東更是中央軍委副主席，且是中共政治局委員。預料兩人都將在中共20屆四中全會上，被免除上述所有職務，也使得中央軍委委員從原本的7人，剩下主席習近平、副主席張又俠，以及劉振立、張升民共4人（另1人李尚福先前已被免職）。

在這種情況下，外界普遍認為，中共20屆四中全會應有可能增補若干名中央軍委委員，而現任中國國防部長董軍被視為指標人物。依往例，中國國防部長都擁有軍委委員身分，但董軍自2023年12月接替落馬的李尚福擔任國防部長後，至今仍未被遞補為軍委委員，頗令外界不解。

至於中央軍委副主席是否遞補，外界看法較為分歧。有看法認為，一旦遞補，應會自現任軍委委員劉振立、張升民中選任1人。而由於軍委副主席依例也兼任中共政治局委員，新遞補的軍委副主席也將同時被遞補為政治局委員。

不過，若無人遞補為軍委副主席，依中共近年來慣例，缺額的政治局委員並不會另擇他人遞補。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法