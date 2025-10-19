為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國務院警告 哈瑪斯正策劃襲擊巴勒斯坦平民

    2025/10/19 19:12 編譯孫宇青／綜合報導
    在以哈簽署第一階段停火協議後，加薩平民仍不時傳出遭殺害，以色列和哈瑪斯互控違反協議。（歐新社）

    在以哈簽署第一階段停火協議後，加薩平民仍不時傳出遭殺害，以色列和哈瑪斯互控違反協議。（歐新社）

    在以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」達成第一階段停火及人質、囚犯交換協議後，加薩地帶仍不平靜。美國國務院18日警告，哈瑪斯可能正策劃襲擊加薩的巴勒斯坦平民，此舉將嚴重違反停火協議。但哈瑪斯否認有此意圖。

    綜合外電報導，美國國務院在聲明中指出，若哈瑪斯真的攻擊巴勒斯坦平民，將直接、嚴重違反停火協議，並破壞經努力取得的重大調停成果，「如果哈瑪斯繼續發動攻擊，我們將採措施保護加薩民眾，維護停火協議完整性」，並已將「哈瑪斯即將違反停火協議」告知停火協議擔保國，包括埃及、卡達和土耳其。

    美國總統川普也在自家「真實社群」平台發文表示，「若哈瑪斯持續在加薩殺人，這不符協議，我們別無選擇，只能進入加薩還以其道」。惟川普並未說明文中的「我們」所指為何。

    日前，哈瑪斯對遭戰火破壞的加薩市強化控制，鎮壓並處決涉嫌與以色列合作的巴人。他們在官方頻道發布的影片中，以「通敵者和不法之徒」稱呼8名嫌疑者，並讓他們在街頭蒙眼跪地、予以處決。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播