美國務院警告 哈瑪斯正策劃襲擊巴勒斯坦平民

在以哈簽署第一階段停火協議後，加薩平民仍不時傳出遭殺害，以色列和哈瑪斯互控違反協議。（歐新社）

在以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」達成第一階段停火及人質、囚犯交換協議後，加薩地帶仍不平靜。美國國務院18日警告，哈瑪斯可能正策劃襲擊加薩的巴勒斯坦平民，此舉將嚴重違反停火協議。但哈瑪斯否認有此意圖。

綜合外電報導，美國國務院在聲明中指出，若哈瑪斯真的攻擊巴勒斯坦平民，將直接、嚴重違反停火協議，並破壞經努力取得的重大調停成果，「如果哈瑪斯繼續發動攻擊，我們將採措施保護加薩民眾，維護停火協議完整性」，並已將「哈瑪斯即將違反停火協議」告知停火協議擔保國，包括埃及、卡達和土耳其。

請繼續往下閱讀...

美國總統川普也在自家「真實社群」平台發文表示，「若哈瑪斯持續在加薩殺人，這不符協議，我們別無選擇，只能進入加薩還以其道」。惟川普並未說明文中的「我們」所指為何。

日前，哈瑪斯對遭戰火破壞的加薩市強化控制，鎮壓並處決涉嫌與以色列合作的巴人。他們在官方頻道發布的影片中，以「通敵者和不法之徒」稱呼8名嫌疑者，並讓他們在街頭蒙眼跪地、予以處決。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法