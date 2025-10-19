反川普！「No Kings」示威動員全美50州 人數超300萬！

從昨（18）日到今日，全美50州舉行「No Kings」反川普抗議。（路透社）

美國各地19日爆發大規模「No Kings」抗議行動，全美50州、逾2600個城市同步上街，數百萬人呼籲「拒絕王權政治」，反對川普政府擴張總統權力與監控措施。這場被外媒形容為「美國史上規模最大的單日民主示威」，在和平氛圍中進行，但其背後的政治意涵與社會張力仍引發各界關注。

根據路透社報導，「No Kings」運動由多個民權團體共同發起，對川普第二任期內行政權過度集中的不滿，以「我們沒有國王（We Have No Kings）」為口號，號召不滿川普政府者上街頭抗議。發起單位指出，這場行動不只是反對個人領袖，而是為了提醒美國社會：「總統不是君主，民主不能被削弱。」

抗議浪潮自18日起陸續升溫，至19日達到高峰。從紐約時代廣場到華盛頓特區、芝加哥與洛杉磯，各地人潮聚集街頭，舉標語、高喊口號，有人甚至頭戴皇冠、披上紅袍諷刺「王權政治」。警方估計，光是紐約就有數十萬人參與，全國總動員人數可能介於300萬到700萬之間。儘管人潮龐大，整體氣氛平和，警方指出未出現大規模暴力事件或逮捕紀錄。

面對全美爆發的「No Kings」行動，川普在接受福斯新聞訪問時回應說：「他們說我像國王──我不是國王。」他強調自己尊重憲法制度，並指責抗議團體「誤導輿論」。隨後，其競選團隊更在社群平台發布一段AI生成的影片，畫面中川普頭戴皇冠、駕駛噴射機「迎戰群眾」，被外界解讀為以諷刺方式回應抗議者。共和黨內部則多維持沉默，部分人士批評此次行動為「仇美集會」，認為抗議者誇大政治分歧。

游行隊伍高喊「美國沒有國王」抗議川普第二任期不斷集權。（路透社）

