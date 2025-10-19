巴黎羅浮宮遭搶劫！匪徒騎機車逃走 被偷的9件珠寶是拿破崙的！

羅浮宮發生搶劫案，警方封鎖現場。（路透）

聞名世界的法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum），今天（19日）驚傳遭遇搶劫，館方緊急宣布閉館。最新消息指出，羅浮宮被搶的是曾屬於法蘭西第一帝國（Premier Empire français）皇帝拿破崙（Napoléon Bonaparte）和其皇后的9件貴重珠寶！

綜合外媒報導，法國文化部長達狄（Rachida Dati） 週日證實羅浮宮發生搶案的消息，而羅浮宮於台灣時間19日下午4點多在官方X平台宣布，週日因「特殊原因」閉館1日。

稍早有最新消息指出，當地時間19日上午9點30分（台灣時間19日下午3點30分），羅浮宮開放不久，3名蒙面男子闖入羅浮宮位於塞納河（Seine）一側的「展示室705」（Galerie d'Apollon，主要收藏法國王冠珠寶）。據悉該竊賊團夥攜帶小型電鋸，搶走9件曾屬於拿破崙和約瑟芬皇后（Joséphine de Beauharnais）的珠寶，得逞後騎著摩托車逃走。

巴黎檢察院表示，全案正朝「組織盜竊和犯罪陰謀」展開偵辦，目前正在評估被偷贓物價值。法國內政部長努內茲（Laurent Nuñez ）則稱，被盜物品的詳細清單正在整理中，除了商業價值之外，這些被盜珠寶還具有不可估量的歷史和文化價值。

