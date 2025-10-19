為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    巴黎羅浮宮遭搶劫！匪徒騎機車逃走 被偷的9件珠寶是拿破崙的！

    2025/10/19 19:12 即時新聞／綜合報導
    羅浮宮發生搶劫案，警方封鎖現場。（路透）

    羅浮宮發生搶劫案，警方封鎖現場。（路透）

    首次上稿 19:02
    更新時間 19:12

    聞名世界的法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum），今天（19日）驚傳遭遇搶劫，館方緊急宣布閉館。最新消息指出，羅浮宮被搶的是曾屬於法蘭西第一帝國（Premier Empire français）皇帝拿破崙（Napoléon Bonaparte）和其皇后的9件貴重珠寶！

    綜合外媒報導，法國文化部長達狄（Rachida Dati） 週日證實羅浮宮發生搶案的消息，而羅浮宮於台灣時間19日下午4點多在官方X平台宣布，週日因「特殊原因」閉館1日。

    稍早有最新消息指出，當地時間19日上午9點30分（台灣時間19日下午3點30分），羅浮宮開放不久，3名蒙面男子闖入羅浮宮位於塞納河（Seine）一側的「展示室705」（Galerie d'Apollon，主要收藏法國王冠珠寶）。據悉該竊賊團夥攜帶小型電鋸，搶走9件曾屬於拿破崙和約瑟芬皇后（Joséphine de Beauharnais）的珠寶，得逞後騎著摩托車逃走。

    巴黎檢察院表示，全案正朝「組織盜竊和犯罪陰謀」展開偵辦，目前正在評估被偷贓物價值。法國內政部長努內茲（Laurent Nuñez ）則稱，被盜物品的詳細清單正在整理中，除了商業價值之外，這些被盜珠寶還具有不可估量的歷史和文化價值。

    相關新聞請見：羅浮宮驚傳搶劫！館方緊急關閉 大批民眾被鎖在裡面

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播