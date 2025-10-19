委內瑞拉1/4人口請願 教宗將封聖「窮人醫師」荷南德茲

委內瑞拉「窮人醫師」荷南德茲（José Gregorio Hernández）。他因懸壺濟世、不向窮人收費，深受民眾愛戴，19日將獲教宗封聖。（網路開源資料）

教宗良十四世（Pope Leo XIV）當地時間19日將為委內瑞拉深受愛戴的「窮人醫師」荷南德茲（José Gregorio Hernández）舉行封聖儀式。在委內瑞拉長年深陷經濟危機之際，此舉為全國帶來慶祝理由。

根據「美聯社」報導，荷南德茲將與委內瑞拉宗教團體創始人馬丁尼茲修女（Mother Carmen Rendiles Martínez）一同在聖伯多祿廣場的彌撒中被封聖。這場彌撒也將為巴布亞新幾內亞帶來首位聖人托羅特（Peter To Rot），19日共有7人在此次儀式中受封聖。

荷南德茲在委內瑞拉備受尊崇，他的肖像遍布首都卡拉卡斯的街頭藝術、醫院及家庭祭壇。在19世紀末至20世紀初的卡拉卡斯，他拒絕向窮人收費，甚至常給他們錢買藥，因此贏得「窮人醫師」稱號。1919年，他在藥局為貧窮老婦人取藥後過馬路時不幸遇難。

方濟各特准 繞過奇蹟確認程序

荷南德茲逝世後成為宗教偶像。1996年2月，教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）訪問委內瑞拉時，收到500萬人簽署的請願書，相當於近4分之1委內瑞拉人要求將荷南德茲封為聖人。

已故教宗方濟各（Pope Francis）在任期最後階段，已於今年2月24日在病房中批准荷南德茲封聖案。梵蒂岡表示，教宗同意繞過典型奇蹟確認程序，基於「信眾對這位『醫師聖人』的廣泛崇敬」而將他封為聖人。

負責其封聖案的科雷亞萊（Silvia Correale）表示：「對他們而言，這確實是最高規格的全國性事件。荷南德茲的封聖是所有委內瑞拉人民的期盼。」

此次封聖距委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）10日榮獲諾貝爾和平獎不到10天，為動盪的國家注入希望。

10月19日，梵蒂岡聖伯多祿廣場將舉行7位新聖人的封聖彌撒，其中包括委內瑞拉深受愛戴的「窮人醫師」荷南德茲。（法新社）

