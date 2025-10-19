為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    媒體問雙普二會為何選在布達佩斯 白宮女戰狼：「你媽選的」

    2025/10/19 17:55 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普近日將與俄羅斯總統普廷在匈牙利首都布達佩斯會晤，媒體詢問白宮新聞秘書李威特，地點是誰選的，卻被狠狠回嗆。（美聯社檔案照）

    美國總統川普近日將與俄羅斯總統普廷在匈牙利首都布達佩斯會晤，媒體詢問白宮新聞秘書李威特，地點是誰選的，卻被狠狠回嗆。（美聯社檔案照）

    在美國總統川普16日宣布，近日將與俄羅斯總統普廷在匈牙利首都布達佩斯會晤，商討烏克蘭戰爭議題後，「哈芬登郵報」（Huffington Post）聯繫白宮，詢問1個很簡單的問題：是誰選在布達佩斯？不料卻得到1個令人傻眼的回覆。

    白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）幾分鐘後回覆：「你媽選的。」（Your mom did.）

    白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）隨後補上一句更簡短的回應：「你媽。」（Your mom.）

    據報導，哈芬登郵報詢問這個問題的背景是，布達佩斯正是1994年「布達佩斯備忘錄」（Budapest Memorandum）的簽署地。當時，烏克蘭在蘇聯解體後放棄繼承的上千枚核武器，做為交換，俄羅斯承諾尊重烏克蘭的領土完整。

    然而，普廷隨後撕毀承諾，2014年入侵並併吞克里米亞，在頓巴斯地區發動長達10年的軍事行動，最終在2022年全面入侵烏克蘭。直到今日，俄國仍以無人機和飛彈攻擊烏克蘭平民住宅，造成持續性的傷亡。

    哈芬登郵報在報導中表示，他們會繼續向川普政府的發言人提出問題，尤其是那些他們不想回答的問題，「幼稚的校園式嘲諷嚇不倒我們。」

    當哈芬登郵報再度詢問李威特是否覺得自己的回覆很有趣時，她回應說：「我覺得有趣的是，你竟然把自己當成1個記者。你是1個極左派的打手，沒有人把你當一回事，包括你的媒體同僚，他們只是沒有當著你的面告訴你而已。別再傳這些不誠實、有偏見又垃圾的問題給我。」

    當英國「獨立報」（The Independent）詢問白宮，「『你媽』」這樣的回覆是否恰當時，白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）回應說，「非常恰當」。

    羅傑斯說，「收到這些訊息的人根本不是真正的記者，而是民主黨的政治行動者（Democrat activist）。因此，他們收到的回覆再合適不過。」「白宮新聞團隊每天都要處理並回覆數百個來自真正的記者的採訪請求，我們沒有時間浪費在這些政黨打手身上。」

