    首頁 > 國際

    印度、阿富汗關係升溫 巴基斯坦怒控新德里煽動塔利班

    2025/10/19 17:54 編譯陳成良／綜合報導
    阿富汗塔利班外交部長穆塔基（Amir Khan Muttaqi，左），與印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會晤。穆塔基是自塔利班重新掌權以來，訪問印度的最高層級官員，此舉象徵印度與阿富汗關係升溫，卻引發巴基斯坦的憤怒。（法新社）

    阿富汗塔利班外交部長穆塔基（Amir Khan Muttaqi，左），與印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會晤。穆塔基是自塔利班重新掌權以來，訪問印度的最高層級官員，此舉象徵印度與阿富汗關係升溫，卻引發巴基斯坦的憤怒。（法新社）

    本月巴基斯坦與阿富汗爆發罕見的血腥邊境衝突之際，伊斯蘭馬巴德將矛頭指向另一宿敵印度、指控其「煽動」阿富汗塔利班。此番指控的背景是，印度與塔利班政府的關係近幾個月來迅速升溫，而巴基斯坦與喀布爾的關係則急劇惡化。

    根據「法新社」報導，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，新德里「煽動」阿富汗塔利班；國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）則形容喀布爾的行為如同「印度的代理人」。

    近幾個月，伊斯蘭馬巴德警惕地觀察到印度與塔利班統治的阿富汗關係升溫。這場外交和解在塔利班外交部長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）於10月9日抵達新德里時達到高潮，這是自2021年塔利班重新掌權以來，首次有高階塔利班領導人訪問印度。

    就在印度為這位受聯合國制裁的部長鋪上紅地毯之際，喀布爾及巴基斯坦邊境附近一個市集發生了爆炸；雖然爆炸之事無人認領，但塔利班政府指責伊斯蘭馬巴德進行「前所未有」的入侵並展開報復。雙方交火引發超過1週的致命砲擊和無人機攻擊，是南亞鄰國間多年來最嚴重的暴力衝突。

    曾經是盟友的阿富汗與巴基斯坦，自美國領導的部隊撤離和塔利班政府回歸以來，關係一直冷淡。伊斯蘭馬巴德持續指控塔利班當局為武裝團體提供庇護所，導致巴基斯坦國內致命恐怖攻擊激增。

    巴基斯坦塔利班（TTP）及其附屬組織是大部分暴力的幕後黑手。一名巴基斯坦安全消息人士向法新社透露，僅在10月份，就有超過100名安全人員和警察在來自阿富汗的襲擊中喪生。

    巴基斯坦前外交官洛迪（Maleeha Lodhi）認為，塔利班外長的新德里之行可能是「刺激因素，但並非巴基斯坦報復的動機」。她說：「巴基斯坦對塔利班當局憤怒和沮喪的主要原因，是他們拒絕遏制TTP。」

    塔利班聲援印度克什米爾立場 聯合聲明觸怒巴基斯坦

    當塔利班部長就4月22日帕哈爾加姆（Pahalgam）恐怖攻擊事件向印度表達「聲援」時，公眾輿論發生了轉變。那次攻擊發生在爭議的克什米爾地區，引發印巴2個核武國家為期4天的戰爭，印度指責巴基斯坦支持恐怖份子。

    阿富汗部長的聲援為他在印度贏得了一些支持者，但卻激怒了伊斯蘭馬巴德，因為聯合聲明將爭議地區描述為「印度查謨和克什米爾」（Jammu and Kashmir, India），暗示了印度的主權。

    交流結束時，新德里宣布升級駐喀布爾外交使團為正式大使館，這為塔利班政府爭取正式國際承認的最終目標邁出重要一步。

