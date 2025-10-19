為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中控美網路攻擊 欲癱瘓「北京時間」

    2025/10/19 17:12 編譯陳成良／綜合報導
    中國國安部19日指控美國家安全局（NSA）對其國家授時中心發動網攻，意圖癱瘓「北京時間」。圖為2017年北京中國網路安全會議上，顯示近期網路攻擊的電子螢幕。（美聯社檔案照）

    中國國家安全部19日指控美國國家安全局（NSA）對其國家授時中心發動網路攻擊，並表示已掌握確鑿證據。中方稱，若相關設施遭破壞，可能擾亂網路通訊、金融系統和電力供應，甚至癱瘓「北京時間」。

    根據《美聯社》與中國央視報導，中國國安部在其微信公眾號上發文指稱，美國NSA自2022年起，利用某境外手機品牌的簡訊服務漏洞，竊取了位於陝西省西安市的國家授時中心員工設備中的敏感資訊。

    中方還指控，美國NSA在2023至2024年間，使用42種「特種網攻武器」鎖定該中心的多個內部網路系統，並試圖滲透一個關鍵的授時系統。中方聲稱已掌握證據，但未在貼文中提供。國家授時中心負責產生和發布中國標準時間，並為通訊、金融、電力、交通和國防等行業提供授時服務。

    中國國安部在貼文中批評：「美國指責他人的正是其自身所為，一再炒作所謂的中國網路威脅論。」此番指控可能加劇已因貿易、科技和台灣問題而緊張的美中關係。

    近年來，西方政府多次指控與中國政府有關的駭客，鎖定官員、記者、企業等目標。美國駐北京大使館未立即對此發表評論。

