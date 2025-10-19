委內瑞拉皮皮剉！憂川普拖美國陷入未授權戰爭 跨黨派參議員提案阻止

民主黨籍參議員凱恩（圖）提案挑戰川普對委內瑞拉的軍事行動。（美聯社檔案照）

由民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）領銜，並獲共和黨參議員保羅（Rand Paul）支持的跨黨派三人小組，已提出一項聯合決議，旨在阻止美國總統川普在未經國會授權的情況下，對委內瑞拉採取軍事行動。

根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，這項措施是在美委緊張關係升級之際提出。美國自9月初以來已對加勒比海地區疑似運毒船隻進行數次致命攻擊，造成至少27人死亡。川普日前更證實已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉進行秘密行動，並考慮地面打擊。

請繼續往下閱讀...

美國憲法 國會擁有唯一宣戰權

參議員們的聯合決議，尋求「指示美國武裝部隊從未經國會授權的、在委內瑞拉境內或針對委內瑞拉的敵對行動中撤出」。根據美國憲法，國會擁有唯一的宣戰權；1973年通過的《戰爭權力決議》（War Powers Resolution）也限制了總統在未經國會批准的情況下，投入美軍採取軍事行動的能力。

共和黨籍的保羅17日在X平台上寫道：「我們必須明確表示，戰爭權力屬於國會，而非總統。」民主黨籍的凱恩也重申類似觀點，寫道：「我極度困擾政府正考慮在委內瑞拉發動非法軍事打擊。」

川普批議員「有病」 委內瑞拉狀告聯合國

這項聯合決議已於16日提交至外交關係委員會。參議員們在決議中指出，川普公開宣布CIA在該國的行動，以及美國政府官員關於在委內瑞拉「地面打擊計畫」的聲明，「表明美國武裝部隊即將捲入在委內瑞拉境內或針對委內瑞拉的敵對行動」。

川普17日在「真實社群」（Truth Social）上對保羅進行人身攻擊，稱他「從來都不怎麼樣，但現在變得非常糟糕！」、「他是一個令人討厭的小傢伙…一個有病的怪人。」

與此同時，委內瑞拉駐聯合國最高特使蒙卡達（Samuel Moncada）稱美國為「在加勒比海徘徊的殺手，嗜血，尋求戰爭」，並已正式向聯合國安理會請願，要求宣布美國在委內瑞拉水域附近的軍事行動為非法。

不滿共和黨籍參議員保羅（圖）反戰提案，川普痛罵他是「令人討厭的小傢伙」。（美聯社檔案照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法