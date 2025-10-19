冰箱裡憑空出現烏龍麵！日老翁裝監視器 意外逮闖空門男子

香川縣發生1起「離奇烏龍麵」事件，引發網友熱議。（圖擷取自《今日日本》）

日媒《今日日本》（Japan Today）19日報導，以「讚岐烏龍麵」為特產的香川縣，近期發生1起「烏龍（麵）」事件。1名老翁在久無人居的住宅冰箱中看見1包烏龍麵，在疑心之下安裝監視器，不料竟真的拍到1名非法闖入的男子，但報警抓人後，該男子卻聲稱那包烏龍麵並非由他放進去，目前詳情還在調查中。

報導指出，在正常情況下，在香川縣發現烏龍麵並不是什麼稀奇事。香川縣與烏龍麵有著千絲萬縷的聯繫，擁有眾多專營烏龍麵的餐廳，甚至被戲稱為「烏龍麵縣」。然而，即使在這樣的香川縣，也有一些人們意想不到的「烏龍（麵）」事件。

請繼續往下閱讀...

9月22日，1名69歲老翁在香川縣三豐市自家廚房冰箱中，看到裡面有1包烏龍麵，但他既沒有買，也沒有放進去。更離奇的是，這名老翁主要住在其他地方，這間發現烏龍麵的房子並無人居住。

這名老翁疑慮重重，在廚房安裝監視器。4天後，錄影畫面顯示，1名老翁從未見過的39歲男子進入廚房翻找，看似想偷竊貴重物品，但由於房屋無人居住，他空手而回。老翁隨後報警，警方也立即確認該男子身分，並以非法闖入的罪名將他逮捕。

正當老翁以為「烏龍麵謎底」揭曉時，事態卻往意外的方向發展。在訊問過程中，被捕男子向警方坦承自己闖空門，但他沒有承認自己把烏龍麵放進冰箱。

這離奇的轉折在網路上引發各種反應，有網友直呼：「這整件事真是太奇怪了。」也有網友打趣道：「屋主打電話報警說：『冰箱裡有我沒買的烏龍麵！』時，肯定需要鼓起勇氣。他都快70歲了，警察說不定只會回他：『老爺爺，你確定不是你自己買的嗎？』」

其他網友則發表更有畫面感的評論：「想像一下，警察在審問嫌疑人時說：『坦白交代！是你把烏龍麵扔進去的，對吧？』這感覺太不真實了。」甚至有人瑟瑟發抖地說：「原來香川縣也有『烏龍麵懸疑恐怖片』這種類型啊？」

報導指出，被捕男子很可能就是把烏龍麵放進冰箱的人，只是拒絕承認任何沒有被監視器拍到的行為。畢竟老翁是在發現烏龍麵後安裝監視器，如果被捕男子承認把麵條放進冰箱，就等於承認自己不只1次闖入這間房屋；相關調查仍在進行中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法