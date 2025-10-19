維密大秀標榜多元包容 卻拒絕抗癌天使巴爾蒂登台惹議

左圖為義大利超模比安卡．巴爾蒂（Bianca Balti）2025年抗癌期間的樣貌，右圖為她2005年為「維多利亞的秘密」時尚大秀走秀的風采。（圖：Instagram）

編譯陳成良／綜合報導〕前「維多利亞的秘密」（Victoria’s Secret）天使、41歲的義大利超模比安卡．巴爾蒂（Bianca Balti），在抗癌期間主動向維密自薦，希望重返2025年的時尚大秀，以激勵同樣身處困境的女性，但遭到品牌方以「選角已滿」為由婉拒。

根據《時人》（People）雜誌報導，巴爾蒂最近發表文章分享她的故事。自2024年10月開始接受卵巢癌治療的她，在10月6日那週向維密團隊發出公開信，希望登上10月15日時尚大秀。

她在信中寫道：「過去幾年，我見證你們品牌美麗轉變，真正致力於多元化和包容性。我看見各種身材、種族、性別和年齡的女性出現在廣告和秀場上。當我看到維密時尚大秀今年回歸時，我感覺到一股強烈力量：我也應該在那裡。」

「我也許不是最年輕、最豐滿或最健美的。但我堅強、勇敢、還活著，而且我仍然性感得要命。我自豪地展示傷疤，驕傲地秀出新長的頭髮。讓我走秀不僅是實現個人夢想，更是向數百萬女性傳遞訊息：『面對逆境，生活仍在繼續。你依然完整、性感、無可阻擋。』」

坦然接受結果 巴爾蒂：癌症教會我生命短暫

巴爾蒂表示，她收到維密「親切」回覆，稱選角已全部完成。

「這沒關係。自從生病以來，我感覺有責任不僅為癌症女性，也為所有在困境後重新學習生活的人帶來希望。我嘗試了，雖然沒成功，但我不後悔。癌症教會我，生命太短暫，不能不去嘗試，而嘗試永遠不會致命。」

巴爾蒂在2022年發現自己攜帶BRCA1基因突變，該突變會大幅增加乳癌風險，因此接受了預防性乳房切除術。兩年後，她被診斷出卵巢癌。

維密大秀轉型 強調多元包容

巴爾蒂曾於2005年為維密時尚大秀走秀。該品牌在2019年因圍繞代表性和包容性的爭議，無限期取消了年度大秀。公司於2024年宣布重啟，今年的活動是其回歸的第二年。

今年模特兒陣容包括WNBA球員安琪兒．瑞絲（Angel Reese）、展示孕肚的模特兒潔絲敏．圖克斯（Jasmine Tookes）、奧運體操選手蘇妮．李（Suni Lee）、超模艾希莉．葛拉罕（Ashley Graham）和吉吉．哈蒂德（Gigi Hadid）等。

