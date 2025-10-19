影帝級演技！義大利阿北裝瞎逾半世紀「詐領3500萬政府補助」

義大利一名70歲老翁被警方查出，喬裝「全盲」視障者長達53年，藉此跟政府榨取逾100萬歐元的補助。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

義大利維琴察（Vicenza）日前破獲一起誇張的詐領案，一名70歲老翁被警方查出，喬裝「全盲」視障者長達53年，藉此跟政府詐取逾100萬歐元（約3557萬新台幣）的補助，消息曝光後，在該國與網上皆引發軒然大波。

綜合外媒報導，警方近日分享這起超過半世界的詐領案，不過並未公開涉案老翁的名字。根據警方調查，老翁在53年前因一場工傷事故，被醫師診斷為「完全失明」，從自此開始領取政府補助維生。然而，維琴察省財政警察（Finance Police）在例行審核補助過程中，察覺諸多異狀，決定對老翁暗中進行調查與錄影蒐證。

警方還和阿爾齊尼亞諾（Arzignano）地方官員聯手，一起小心跟監調查老翁2個多個月，發現他日常生活根本行動自如，不僅能熟練操作危險工具在花園修剪樹木、在市場上仔細挑選各種農產品，甚至還可以在無人協助下，獨立輕鬆穿梭在車水馬龍的市區內，進行購物與使用現金結帳，整個過程毫無任何障礙。

對此，警方立即將證據交給維琴察檢方，並以「詐欺國家罪」向老翁提出告訴；當地財政警察也通知相關機構，立即凍結老翁所有的補助與年金，並啟動稅務稽查。不過受到法律追溯時效影響，當局只能向老翁追討在過去5年的非法獲利，儘管如此，他仍須繳回至少20萬歐元（約新台幣725萬元）不當所得，並額外補繳相應稅款。

報導指出，檢方目前已起訴這名老翁，這件案件也讓義大利政府再度被各界質疑，該國社會福利制度出現漏洞。不過警方則強調，這件案件事件將能促使義大利政府重新檢視現行社會福利的審核機制，未來以防類似詐領行為再度發生。

