為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    籲成員國繳會費！ 聯合國秘書長坦言瀕臨「破產邊緣」

    2025/10/19 15:35 編譯孫宇青／綜合報導
    古特瑞斯17日呼籲聯合國會員國繳納足額會費，否則聯合國恐面臨破產危機。（路透）

    古特瑞斯17日呼籲聯合國會員國繳納足額會費，否則聯合國恐面臨破產危機。（路透）

    聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）17日在向聯大行政和預算委員會提交2026年度擬議方案預算時警告，如果成員國不按時繳納足額會費，聯合國將面臨破產危機。他同時提出，2026年常規預算將大幅削減至32.38億美元（約993億台幣）。

    聯合國17日發布新聞稿指出，古特瑞斯在負責聯合國財政和行政事務的大會第五委員會發表談話時，講述聯合國極度岌岌可危的前景：高額欠款、會費延遲繳納，以及「退還貸項」等問題，這些因素可能會耗盡聯合國的現金流動性，並削弱核心業務。

    古特瑞斯指出，修訂後的預算案將2026年常規預算降至32.38億美元，比2025年的核定預算減少5.77億美元（約177億台幣），減幅達15.1％。修訂後的預算案將原提案的人員崗位數量從超過1.38萬個削減至不到1.16萬個，與2025年相比削減18.8％。

    古特瑞斯還指出，聯合國截至今年9月底僅收到全年會費的66.2％，而去年同期這個比例為78.1％。由於收入的不確定性，即使削減近6億美元（約184億台幣）的預算支出，到今年年底，聯合國的赤字水準仍可能超過4.5億美元（約138億台幣），這將耗盡幾乎所有的流動資金儲備。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播