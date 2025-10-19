籲成員國繳會費！ 聯合國秘書長坦言瀕臨「破產邊緣」

古特瑞斯17日呼籲聯合國會員國繳納足額會費，否則聯合國恐面臨破產危機。（路透）

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）17日在向聯大行政和預算委員會提交2026年度擬議方案預算時警告，如果成員國不按時繳納足額會費，聯合國將面臨破產危機。他同時提出，2026年常規預算將大幅削減至32.38億美元（約993億台幣）。

聯合國17日發布新聞稿指出，古特瑞斯在負責聯合國財政和行政事務的大會第五委員會發表談話時，講述聯合國極度岌岌可危的前景：高額欠款、會費延遲繳納，以及「退還貸項」等問題，這些因素可能會耗盡聯合國的現金流動性，並削弱核心業務。

古特瑞斯指出，修訂後的預算案將2026年常規預算降至32.38億美元，比2025年的核定預算減少5.77億美元（約177億台幣），減幅達15.1％。修訂後的預算案將原提案的人員崗位數量從超過1.38萬個削減至不到1.16萬個，與2025年相比削減18.8％。

古特瑞斯還指出，聯合國截至今年9月底僅收到全年會費的66.2％，而去年同期這個比例為78.1％。由於收入的不確定性，即使削減近6億美元（約184億台幣）的預算支出，到今年年底，聯合國的赤字水準仍可能超過4.5億美元（約138億台幣），這將耗盡幾乎所有的流動資金儲備。

