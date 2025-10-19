川普發布AI影片 駕「川普國王」戰機轟炸抗議者

川普發布的AI生成影片截圖。影片中，他頭戴皇冠，駕駛一架標有「川普國王」的戰機，嘲諷「不要國王」（No Kings）的全美抗議活動。（圖：@realDonaldTrump／Truth Social）

在全美爆發大規模反川普政府示威後，美國總統川普在其社群媒體上，發布了一段由人工智慧（AI）生成的影片。影片中，他頭戴王冠，駕駛一架標有「川普國王」（KING TRUMP）字樣的戰機，並向抗議人群投擲棕色液體。

據英國《獨立報》報導，這段影片在川普的個人及政府社群媒體帳號上分享，背景音樂播放著肯尼羅根斯（Kenny Loggins）的歌曲〈危險地帶〉（Danger Zone），明顯參考了電影《捍衛戰士》（Top Gun）。

請繼續往下閱讀...

在「不要國王」（No Kings）示威活動前夕，共和黨人以誇張、批評和嘲諷的混合方式回應。眾議院議長強生（Mike Johnson）稱其為「仇恨美國」的集會；運輸部長達菲（Sean Duffy）則暗示參與者是親哈瑪斯（Hamas）或受「反法西斯運動」（Antifa）組織資助的抗議者。

川普的共和黨盟友也利用「國王」標籤嘲弄示威者。副總統范斯分享了一段AI生成的影片，顯示川普戴上皇冠和斗篷，而前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等民主黨人則跪在他面前。

川普過去也曾混合使用嘲諷言論與暴力意象。今年9月，白宮威脅要派遣國民警衛隊進入芝加哥時，川普發布了一張AI生成的圖片，描繪自己頭戴牛仔帽、身穿美國陸軍迷彩服，背景是軍用直升機低空飛越火焰中的芝加哥天際線。該圖片還包含了「奇波卡利普斯」（Chipocalypse Now）的標語，顯然是參考1979年的越戰電影《現代啟示錄》（Apocalypse Now）。

川普當時的貼文寫道：「我喜歡早晨驅逐出境的味道…芝加哥即將明白為何它被稱為戰爭部。」

