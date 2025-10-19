為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    加薩媒體辦公室：以色列已47次違反停火協議 致38名巴人死亡

    2025/10/19 14:35 編譯孫宇青／綜合報導
    加薩媒體辦公室指控，自以哈停火協議生效以來，以色列已47次違反協議，導致38名巴人死亡。（美聯社）

    加薩媒體辦公室指控，自以哈停火協議生效以來，以色列已47次違反協議，導致38名巴人死亡。（美聯社）

    英國《衛報》18日報導，加薩媒體辦公室指責以色列自10月初與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的停火協議生效以來，已47次違反協議，造成38名巴勒斯坦人死亡，143人受傷，呼籲聯合國介入「保護手無寸鐵的平民」。

    據報導，加薩媒體辦公室在聲明中寫道：「這些違法行為包括直接向平民開槍、蓄意砲擊、瞄準、逮捕多名平民，反映出佔領方（以色列）在宣布戰爭結束的情況下仍繼續推行侵略政策。」加薩當局呼籲「聯合國和協議的保證方緊急介入，迫使佔領方停止其持續的侵略行為，並保護手無寸鐵的平民」。

    與此同時，以色列總理納坦雅胡表示，只有在哈瑪斯交出所有仍被扣押在加薩的人質或其遺體後，重要的援助入境點拉法口岸才會重新開放。納坦雅胡辦公室18日發表聲明強調：「總理已指示拉法口岸繼續關閉，直至另行通知。重新開放將取決於哈瑪斯如何履行其義務，歸還人質和死者遺體，以及執行商定的條款。」

    以色列軍方18日稍晚表示，紅十字會已根據停火協議接收2名被扣押在加薩的人質遺體。

    17日，一個巴勒斯坦家庭的11名成員被以軍殺害，這是自8天前脆弱的停火協議生效以來，最嚴重的違反停火協議事件。加薩民防機構表示，這家人當時正試圖返回位於加薩市Zeitoun街區的家中，他們乘坐的巴士因涉嫌越過劃分以軍控制區的「黃線」而遭到襲擊。

    加薩民防發言人巴薩爾解釋：「他們越過所謂的『黃線』，這是以軍口中一條假想邊界，但我確信這家人無法區分黃線和紅線，因為地面上沒有實際的標記。」罹難者包括7名兒童和3名婦女。

    以色列國防軍（IDF）則表示：「一輛可疑車輛被發現越過黃線，接近在加薩地帶北部作戰的以軍部隊」，並補充道：「部隊向可疑車輛鳴槍示警，但該車輛繼續接近部隊，對其構成迫在眉睫的威脅。部隊根據協議開火以消除威脅。」

    目前來看，以色列和哈瑪斯繼續就違反停火協議互相指責。以色列指責哈瑪斯未依據停火協議歸還罹難人質遺體。13日，哈瑪斯首先歸還最後20名人質，但截至18日晚間，僅交還28名死者人質中的12具遺體，並表示需要專業的救援設備才能從加薩廢墟中解救出其餘人質。

    土耳其已派遣數十名救災專家協助搜尋廢墟下的遺體。停火一週多來，搜救工作仍在繼續，據加薩衛生部稱，巴勒斯坦死亡人數已超過6.8萬人。

    加薩民防機構估計，約有1萬人的遺體被困在瓦礫和倒塌的建築物下。鑑於加薩全境約有6000萬噸瓦礫，救援人員面臨的任務十分艱鉅。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播