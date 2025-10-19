加薩媒體辦公室：以色列已47次違反停火協議 致38名巴人死亡

加薩媒體辦公室指控，自以哈停火協議生效以來，以色列已47次違反協議，導致38名巴人死亡。（美聯社）

英國《衛報》18日報導，加薩媒體辦公室指責以色列自10月初與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的停火協議生效以來，已47次違反協議，造成38名巴勒斯坦人死亡，143人受傷，呼籲聯合國介入「保護手無寸鐵的平民」。

據報導，加薩媒體辦公室在聲明中寫道：「這些違法行為包括直接向平民開槍、蓄意砲擊、瞄準、逮捕多名平民，反映出佔領方（以色列）在宣布戰爭結束的情況下仍繼續推行侵略政策。」加薩當局呼籲「聯合國和協議的保證方緊急介入，迫使佔領方停止其持續的侵略行為，並保護手無寸鐵的平民」。

與此同時，以色列總理納坦雅胡表示，只有在哈瑪斯交出所有仍被扣押在加薩的人質或其遺體後，重要的援助入境點拉法口岸才會重新開放。納坦雅胡辦公室18日發表聲明強調：「總理已指示拉法口岸繼續關閉，直至另行通知。重新開放將取決於哈瑪斯如何履行其義務，歸還人質和死者遺體，以及執行商定的條款。」

以色列軍方18日稍晚表示，紅十字會已根據停火協議接收2名被扣押在加薩的人質遺體。

17日，一個巴勒斯坦家庭的11名成員被以軍殺害，這是自8天前脆弱的停火協議生效以來，最嚴重的違反停火協議事件。加薩民防機構表示，這家人當時正試圖返回位於加薩市Zeitoun街區的家中，他們乘坐的巴士因涉嫌越過劃分以軍控制區的「黃線」而遭到襲擊。

加薩民防發言人巴薩爾解釋：「他們越過所謂的『黃線』，這是以軍口中一條假想邊界，但我確信這家人無法區分黃線和紅線，因為地面上沒有實際的標記。」罹難者包括7名兒童和3名婦女。

以色列國防軍（IDF）則表示：「一輛可疑車輛被發現越過黃線，接近在加薩地帶北部作戰的以軍部隊」，並補充道：「部隊向可疑車輛鳴槍示警，但該車輛繼續接近部隊，對其構成迫在眉睫的威脅。部隊根據協議開火以消除威脅。」

目前來看，以色列和哈瑪斯繼續就違反停火協議互相指責。以色列指責哈瑪斯未依據停火協議歸還罹難人質遺體。13日，哈瑪斯首先歸還最後20名人質，但截至18日晚間，僅交還28名死者人質中的12具遺體，並表示需要專業的救援設備才能從加薩廢墟中解救出其餘人質。

土耳其已派遣數十名救災專家協助搜尋廢墟下的遺體。停火一週多來，搜救工作仍在繼續，據加薩衛生部稱，巴勒斯坦死亡人數已超過6.8萬人。

加薩民防機構估計，約有1萬人的遺體被困在瓦礫和倒塌的建築物下。鑑於加薩全境約有6000萬噸瓦礫，救援人員面臨的任務十分艱鉅。

