中國旅客入住飯店隨手一掛 事後收到「近70萬天價帳單」崩潰

中國一名旅客入住某家飯店後，將衣服掛到房內消防灑水頭，導致灑水裝置啟動，造成飯店上下樓層嚴重淹水，氣得業者向旅客求償16萬人民幣。（圖擷取自中國社群平台「X」，本報合成）

中國十一長假期間發生一起荒唐事件，一名旅客入住某家飯店後，將衣服直接掛在房內的消防灑水頭上面，導致灑水裝置啟動，造成飯店上下樓層嚴重淹水，氣得業者向旅客求償16萬人民幣（約新台幣69.8萬）設施維修與清潔費，旅客反斥業者提出金額過高涉嫌竹槓，雙方目前已進入訴訟程序。

綜合中媒報導，這起事件發生在中國十一長假，中國社群平台則以關鍵詞條「客人在酒店隨手一掛被索賠16萬」進行討論。報導指出，一名旅客入住飯店後，把衣服掛到消防灑水頭上，結果不慎將噴頭裡的玻璃球扯破，導致大量水從管道中大量外洩，儘管業者緊急關上閥門，仍流了大約10噸左右的水，並讓飯店上下2層都淹水。

業者調查損失後，向旅客索賠16萬人民幣，但對方認為金額過高，雙方協商破裂，轉向法院走訴訟程序。事實上，這並非中國首度發生類似事件，今年7月，一名旅客做出同樣行為導致房間被淹，最後賠償業者2000人民幣（約新台幣8736元）；2023年5月，一名大學生在遼寧大連做出相同行為，向業者賠償1萬人民幣（約新台幣4.3萬元）。

中國消防專家提醒，消防灑水頭是一套靈敏度極高的精密系統，專門用於火災發生初期時效控制火勢，因此任何外力碰觸，都很可能誤觸機制，呼籲民眾切勿為了一時方便，釀成損失與法律責任。另外，消防專家也向飯店業者喊話，應在房內提供入住旅客完善的衣物懸掛設施，並在消防灑水頭附近張貼明顯的警示標語，提醒旅客多加注意。

