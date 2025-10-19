為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    法國前總統薩科茲21日入獄 成為首位入監歐盟前元首

    2025/10/19 13:04 編譯陳成良／綜合報導
    密謀收受利比亞資金，法國前總統薩科茲21日將入獄。（法新社資料照）

    密謀收受利比亞資金，法國前總統薩科茲21日將入獄。（法新社資料照）

    法國前總統薩科茲（Nicolas Sarkozy）因密謀收受利比亞資金資助其2007年總統大選，週二（21日）即將入獄服刑，成為首位入獄的歐盟國家前元首。儘管薩科茲已上訴並譴責判決「不公」，但法官裁定其罪行「異常嚴重」，要求他立即入監。

    根據《法新社》報導，薩科茲將被關押在巴黎的「健康監獄」（La Sante）。他將是自二戰後納粹合作者、維琪法國（Vichy regime）元首貝當（Philippe Petain）以來，首位被監禁的法國領導人。

    監獄工作人員透露，為避免薩科茲與其他囚犯互動或被偷拍，他很可能被關押在單獨監禁區的9平方公尺牢房中。在單獨監禁下，囚犯每天只被允許獨自在數平方公尺的院子裡散步一次。

    主審法官加瓦里諾（Nathalie Gavarino）在判決時表示，薩科茲的罪行「異常嚴重」，因此即使他提出上訴，仍下令將其監禁。薩科茲的律師預計在他入獄後立即請求釋放，上訴法院有兩個月時間審查。

    利比亞獻金案罪名成立 薩科茲法律麻煩不斷

    薩科茲自2012年競選連任失敗後，便面臨一連串法律問題。在導致此次入獄的「利比亞案」中，檢方指控其助手在他的授權和名義下，於2005年與已故利比亞獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）達成協議，非法資助他兩年後勝選的總統大選。

    調查人員認為，作為回報，格達費獲得了協助恢復其國際形象的承諾。然而，法院的裁決並未採納檢方關於薩科茲收受或使用該資金的結論，並在挪用利比亞公共資金、被動腐敗和非法競選籌資等獨立指控上宣判他無罪。

    民調機構Elabe的一項調查顯示，六成的法國人認為此次監禁判決「公平」。然而，薩科茲在法國右翼中仍享有一些人氣。他的兒子路易．薩科茲（Louis Sarkozy）呼籲民眾21日早上到他父親家門外「表達支持」。

