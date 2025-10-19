疑偷拍大谷翔平妻女、愛犬現身球場 全網怒轟檢舉「私生飯」

二刀流球星大谷翔平。（路透資料照）

昨天國聯冠軍賽G4，道奇日本巨星大谷翔平上演超神「二刀流」表現，幫助球隊擊敗釀酒人，連續2年晉級世界大賽。然而，網上目前瘋傳一段疑似私生飯（指喜歡過度刺探藝人、偶像私生活隱私，甚至不惜犯罪的極端粉絲）偷拍大谷翔平陪同妻女、愛犬低調進入球場的畫面，引發大批球迷與網友不滿砲轟檢舉，就連外媒也公開呼籲請給球員隱私。

據了解，1名號稱從2018年迷上大谷翔平粉絲的球迷，昨（18）日在社群平台X（原推特）轉發1名自稱「︰」的網友所上傳的33秒影片，內容掀起各界譁然。只見穿著白色上衣與牛仔褲的大谷翔平從停車場下車後，慢慢推著嬰兒車向前走，還不忘和走在自己身邊的愛妻真美子笑著交談，愛犬Decoy則一臉乖巧地坐在嬰兒車下方。

請繼續往下閱讀...

分享這段影片的球迷誇讚，大谷翔平一家在球場外同框畫面「看起來好幸福」，不過這篇轉發貼文下方，立即湧入其他球迷與網友氣憤譴責，「請停止發布未經允許的內容」、「完全不該上傳分享這種非公開行程的偷拍影片」、「根本沒必要上傳這種侵犯球員隱私的畫面」、「你真的是大谷的粉絲嗎？如果尊重他，應該立刻刪除影片」。

美國媒體《Sportskeeda》也針對此事進行報導，呼籲尊重務必尊重球員個人隱私，並直言某些關注行為是不必要的存在。事實上，這並非大谷翔平首度被偷拍，去年日本2家電視台未經許可，擅自空拍大谷翔平斥資百萬美元購買1棟位於洛杉磯郊區的豪宅外景和周邊畫面，嚴重侵犯隱私行徑引發各界撻伐，更讓大谷翔平罕見下達「禁訪令」。

Ohtani family looks so good Mamiko, baby and even cutey Decoy ????pic.twitter.com/UbDIW8hfCP — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ ???? （@shoheisaveus） October 18, 2025

相關新聞請見：

大谷翔平2.5億豪宅遭偷拍 電視台社長罕見道歉

韓媒「違規拍攝」大谷翔平遭封殺 道奇球團要管制採訪人數

大谷翔平母親節一家三口「大手牽粉嫩小手」 萌翻百萬球迷

網上目前瘋傳一段疑似私生飯偷拍大谷翔平陪同妻女、愛犬低調進入球場的畫面。（圖擷取自@MrHeismanberg社群平台「X」，本報合成）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法