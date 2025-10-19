為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    噁！中國蛋糕、香腸、燒賣頻傳「吃到牙齒」 網驚：人肉做的？

    2025/10/19 13:47 即時新聞／綜合報導
    中國上海、吉林的消費者陸續在蛋糕及香腸中發現牙齒等異物。（本報合成，擷取自微博）

    中國上海、吉林的消費者陸續在蛋糕及香腸中發現牙齒等異物。（本報合成，擷取自微博）

    中國食安問題頻傳！上海、吉林與廣東等地的消費者近期接連在食品中發現疑似牙齒或假牙等異物，引發高度關注。

    綜合中媒報導，上海一名消費者14日在山姆超市購買棗泥核桃蛋糕時，發現蛋糕內有疑似假牙、末端帶金屬螺紋的異物。他將蛋糕帶回店家反映，對方提出人民幣1000元（約新台幣4300元）賠償，但要求不得拍攝收據，消費者認為不合理，最終拒絕賠償並未和解。

    無獨有偶，本月吉林白山市一名民眾在市場購買香腸，咬下第一口即發現「3顆排列整齊的臼齒」。當場找攤商理論，對方質疑「是你自己掉的牙齒」，民眾不滿向主管部門檢舉。最終，攤商承認口誤並致歉，雙方已和解，民眾並不要求賠償。

    廣東東莞則有位女子在湯包店吃燒賣時，父親咬到「2顆相連的牙齒」。湯包店回應，其產品由總公司配送，已派專員調查並承諾對當事人進行賠償，同時檢查同批次產品，並將異物送檢。

    接連多起事件迅速引發網友砲轟，「這會不會是活摘器官後留下的殘肢」、「這可不是個小事！萬一是人肉呢」、「吃出假牙還好，就怕是真牙」、「不會是人肉香腸吧」、「查查失蹤人口誰做過這幾顆牙齒」、「下次吃香腸要先照X光」、「這就太噁心了」、「品質堪憂」。

    廣東也有民眾在吃燒賣時咬到2顆相連的牙齒。（擷取自微博）

    廣東也有民眾在吃燒賣時咬到2顆相連的牙齒。（擷取自微博）

