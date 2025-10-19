普廷向川普提停戰條件！華郵：俄願以札波羅熱、赫爾松換頓內次克

華盛頓郵報報導，俄羅斯總統普廷（左）堅持要烏克蘭放棄頓內次克，打算用已占領的札波羅熱、赫爾松土地作為交換，當作停戰條件。右為美國總統川普。（路透資料照）

兩名知情高階官員透露，俄羅斯總統普廷在上週與美國總統川普的通話中，提出以放棄部分已佔領的札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫爾松（Kherson）土地，換取烏克蘭完全交出東部戰略要地頓內次克（Donetsk）地區，作為結束戰爭的條件。

根據《華盛頓郵報》報導，普廷的最新提議，與他在8月阿拉斯加峰會期間提出的領土主張相比，要求略有退讓。據一名知情高階官員透露，部分白宮官員將此視為「進展」。然而，另一名歐洲資深外交官則認為，烏克蘭人不太可能以這種角度看待此事。「這就像把他們自己的腿賣給他們，以換取一無所有。」

請繼續往下閱讀...

普廷11年來企圖征服頓內次克地區，但一再遭烏克蘭軍隊擊退。自2014年以來，俄羅斯或其支持的分離主義份子雖聲稱擁有該地區部分領土，但始終未能以武力征服整個區域。

川普特使施壓烏克蘭

官員透露，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）在17日與烏克蘭代表團的會議中，曾以頓內次克地區多為俄語人口為由，施壓基輔交出該地。然而，許多烏克蘭人（包括總統澤倫斯基）雖以俄語為母語，但並不代表親俄。自2014年俄羅斯併吞克里米亞半島後，烏克蘭人已逐漸轉向使用烏克蘭語。

川普在與澤倫斯基會面後，於社群媒體上發文稱：「是時候停止殺戮，達成協議了！…讓他們停在原地。讓雙方都宣稱勝利，讓歷史來決定！」

在促成加薩停火協議後，川普重燃對結束俄烏戰爭的信心。他已表示可能在未來兩週內，於匈牙利首都布達佩斯（Budapest）與普廷舉行峰會，繼續商討俄烏議題，並由國務卿魯比歐負責籌備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法