中國北京離奇提前降雪 網悲痛：連老天爺都在感嘆于朦朧之死

中國北京突然提前於10月降雪，讓中國網友悲喊是老天爺在感嘆于朦朧之死。（圖擷自微博）

中國北京18日、19日突然降雪，不少民眾驚呼夏天才剛過去沒多久竟然就下雪，而且比往年的平均初雪日11月29日提早40天左右，有網友想起男星于朦朧9月在北京離奇墜樓身亡，事後流傳他是不堪遭受潛規則而死，不僅悲喊連老天爺都在感嘆于朦朧之死。

據《中國新聞網》報導，北京18日受到冷空氣影響，山區氣溫降低，在延慶縣、玉渡山等地開始降雪；19日在北京山區出現雨夾雪、小雪等情況，民眾外出要注意保暖。

中國網友見狀紛紛前來留言，許多人直呼南部省分都還在穿短袖，沒想到北京已經下雪了，不知為何北京初雪會那麼提前；還有人透露自己在北京待了十幾年，好像真的沒遇到過10月降雪。

這種離奇的現象，讓中國網友想到于朦朧冤死事件，而且于朦朧於9月11日離世後，北京9月13日就降下鴿蛋大小冰雹，不少人將其和《竇娥冤》的6月雪相比，指稱天有異象必有冤屈，這次提前於10月下雪，更讓人們悲喊是老天為于朦朧發聲。

