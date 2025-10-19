為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    70年後圓夢 英國90歲曾祖母大學畢業

    2025/10/19 11:36 編譯陳成良／綜合報導
    90歲的曾祖母瑪麗特．麥克法蘭（Maryette McFarland）開心展示英國開放大學（Open University）的畢業證書。她在70年前因愛情輟學，如今在家人協助下克服網路學習挑戰，終圓大學夢。（圖：英國開放大學）

    90歲的曾祖母瑪麗特．麥克法蘭（Maryette McFarland）開心展示英國開放大學（Open University）的畢業證書。她在70年前因愛情輟學，如今在家人協助下克服網路學習挑戰，終圓大學夢。（圖：英國開放大學）

    英國北愛爾蘭倫敦德里（Londonderry）90歲曾祖母瑪麗特．麥克法蘭（Maryette McFarland），在首次上大學70年後，終於獲得開放大學（Open University）英國文學學位。她表示：「我幾乎不敢相信，這花了我相當長時間。」

    根據英國廣播公司（BBC）報導，麥克法蘭是14日在貝爾法斯特（Belfast）舉行的開放大學畢業典禮上，300多名畢業生中最年長的一位。她最初在1960年代於都柏林上大學，但為了愛情而中斷學業。「我退學了，然後結婚了。」

    數年後，車禍康復期間，她決定重拾書本。「我多出一些空閒時間，我想該做點什麼。」線上學習對她充滿挑戰。「我的網路能力很差，但家人給了我很多幫助。」包括四個孩子、孫子和曾孫都非常支持，媳婦還教她打字。「我知道如果我需要他們，他們就在那裡，盡力幫助我。不過，我想他們可能覺得阿嬤有大學學位有點奇怪！」

    家人驕傲相伴 麥克法蘭：永不嫌晚

    麥克法蘭的大女兒蕭娜．蓋利（Shauna Gailey）陪同母親參加畢業典禮。她驕傲地說：「她一直後悔沒有完成都柏林聖三一學院學位，我們都知道。但她有四個孩子，生活忙碌。」蓋利回憶，母親過去常坐在沙發上，被成堆書圍繞，面前放著筆記型電腦和平板電腦。

    麥克法蘭也想對那些認為自己年紀太大而無法學習新事物的人說：「如果我能做到，任何人都能做到。永不嫌晚。」

