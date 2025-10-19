高市早苗明與在野維新會簽署聯盟協議 日本可望誕生首位女首相

公明黨退出後，自民黨尋求與日本維新會結盟，助高市早苗上位。（路透）

日本執政黨與主要在野黨據報將組成新聯盟，為自民黨黨魁高市早苗成為日本首位女首相鋪路。此舉是在自民黨原執政聯盟夥伴公明黨退出後，日本陷入政治危機之際發生。

根據《法新社》報導，高市早苗本月稍早成為執政的自由民主黨黨魁，但由於其執政聯盟瓦解，她成為首相的努力一度受挫。自那時起，自民黨一直致力於組建一個不同的聯盟，使其重回正軌。

《共同社》引述兩黨不具名高階官員的說法報導，高市早苗與在野的日本維新會黨魁吉村洋文，預計將於週一（20日）簽署聯盟協議。《讀賣新聞》也引述不具名黨內消息人士的說法指出，高市早苗與吉村洋文「可能在週一會談後簽署聯盟協議」。

新聯盟仍差2席 川普即將訪日

這些報導是在自民黨的長期執政夥伴公明黨，在合作26年後退出執政聯盟，使日本陷入政治危機之後傳出。分裂的在野黨曾試圖推翻自民黨，但未成功。

自民黨與日本維新會的聯盟，可能使高市早苗在21日的首相選舉中勝出，但他們距離多數席次仍差2席。然而，若投票進入第二輪決選，高市早苗只需獲得比另一位候選人更多的國會議員支持即可。

所有這些政治運作，都發生在美國總統川普預計訪日前夕。川普將在前往南韓參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會前，先行訪問日本。

