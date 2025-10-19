立即停火！巴基斯坦與阿富汗達成協議 結束一週邊境衝突

阿富汗神學士（塔利班）政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）指責巴基斯坦軍隊攻擊阿富汗南部地區，並聲稱已摧毀巴基斯坦據點。卡達外交部19日凌晨表示，巴基斯坦與阿富汗雙方在卡達首都杜哈會談中同意「立即停火」。（路透）

卡達（Qatar）外交部19日凌晨表示，巴基斯坦與阿富汗在卡達首都杜哈（Doha）的會談中，已同意「立即停火」。此前，巴基斯坦的空襲行動造成至少10名阿富汗平民死亡，破壞了先前的休戰協議，並加劇了近一週的致命邊境衝突。

根據《法新社》報導，卡達外交部表示，在卡達與土耳其斡旋下，雙方同意立即停火，並「建立機制以鞏固兩國間持久的和平與穩定」。雙方也同意在未來幾天舉行後續會議，以確保停火的可持續性。

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）證實已達成停火協議，並表示雙方將於10月25日在伊斯坦堡（Istanbul）再次會面。他在社群媒體上表示：「從阿富汗對巴基斯坦領土進行的恐怖主義將立即停止。兩個鄰國將互相尊重彼此的主權。」巴基斯坦外交部早前表示，杜哈會談旨在「結束源自阿富汗、針對巴基斯坦的跨境恐怖主義」。

在會談前，一名阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）高階官員向《法新社》透露，巴基斯坦17日晚間轟炸了帕克蒂卡省（Paktika）3處地點，並警告喀布爾將會報復。帕克蒂卡省一家醫院的官員表示，有10名平民（包括兩名兒童）在空襲中喪生，另有12人受傷，死者中包含三名板球運動員。

安全問題是兩國緊張關係的核心，巴基斯坦指控阿富汗庇護由「巴基斯坦神學士（塔利班）運動」（Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP）領導的武裝團體，但喀布爾否認此說法。儘管達成停火，阿富汗南部史賓波達克（Spin Boldak）的一名部長表示：「目前情況正恢復正常，但仍處於戰爭狀態，人們感到害怕。」

