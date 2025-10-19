噁！中國千萬粉網紅用餐 驚見老闆用手搓腳、在蹲廁旁洗碗

在中國擁有數千萬粉絲的網紅李維剛去吃飯，驚見老闆用手搓腳。（圖擷自bilibili）

太噁心了！在中國各社群平台擁有數千萬粉絲的湖南省網紅李維剛，18日上傳去2間餐飲店用餐的影片，分別看到老闆用手搓腳、在蹲式廁所旁洗碗的離譜場警，讓他當場失去胃口。

李維剛的影片標題為「餐飲的衛生環境很重要，下次不敢再吃了」，只見他進去1間店面後，發現老闆一邊看電視一邊把腳放在椅子上用手搓著，使得李維剛坐下看菜單時忍不住抱怨「老闆坐在大廳裡搓腳，搞得我完全沒有胃口」，最後決定不吃了。

飢腸轆轆的李維剛緊接著又來到另1間店，看起來似乎一切正常，沒想到點完餐後想去廁所，驚見蹲式廁所旁堆著一堆待洗碗筷，讓他直呼「這碗都在洗手間裡洗的啊」，等到飯菜都上齊後李維剛和同行友人面面相覷，根本吃不下去，最終只能打包帶走。

中國網友看完影片後紛紛留言，直呼這實在太離譜了，呼籲大家一起來舉報上述餐飲店；還有不少人感嘆吃這些還不如去麥當勞等連鎖店，至少衛生能夠得到保障。

李維剛失去胃口去另1間店用餐，發現這家是在蹲式廁所旁洗碗。（圖擷自bilibili）

