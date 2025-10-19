為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    拚連任 尼坦雅胡有意再戰2026年大選

    2025/10/19 16:59 中央社
    以色列總理尼坦雅胡今天表示，他將在2026年11月的大選尋求連任。（路透）

    以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他將在2026年11月的大選尋求連任，並預期自己會勝選。

    法新社報導，尼坦雅胡在右派的14頻道（Channel 14）節目中被問到是否打算再度參選，他回答：「是的。」

    尼坦雅胡接著被問到是否認為自己將贏得連任，他再次給予肯定答覆。

    以色列「聯合黨」（Likud）黨魁尼坦雅胡曾於1996年到1999年、2009年至2021年及2022年至今數度出任總理，掌權時間共計超過18年，是以色列自1948年建國以來，在位時間加總最長的總理。

    在上次選舉中，他所屬的聯合黨在國會贏得32席，極端正統猶太教盟友拿下18席，「宗教錫安主義」（Religious Zionism）聯盟則獲得14席，組成一個以色列史上最右內閣。

    尼坦雅胡2022年重新上任後，推動具爭議的司法改革計畫，曾引發數月大規模抗議，數以萬計以色列人幾乎天天上街示威。

    自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列、引爆加薩戰爭以來，尼坦雅胡也因其對戰爭的處理方式面臨日益嚴厲的批評。

