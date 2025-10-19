蔡國強西藏煙火秀餘波未了 傳始祖鳥總經理下台

始祖鳥母公司亞瑪芬體育集團內部消息指出，始祖鳥大中華區總經理佘移峰已離職，外界猜測可能與先前的「蔡國強煙火秀」有關。（圖擷取自微博）

國際知名戶外用品品牌始祖鳥（Arc’teryx）被中國安踏集團（ANTA）收購後，與中國爆破藝術家蔡國強合作，9月19日竟在高海拔的西藏喜馬拉雅山脈點燃大型煙火秀，引發中國輿論譁然。事後始祖鳥母公司亞瑪芬體育集團（Amer Sports）內部消息指出，始祖鳥大中華區總經理佘移峰已離職，外界猜測可能與先前的「蔡國強煙火秀」有關。

綜合媒體報導，始祖鳥母公司亞瑪芬體育10月17日宣布，始祖鳥大中華區總經理佘移峰已離職，該職務暫由亞瑪芬大中華區總裁馬磊接任，在此過渡期間，馬磊將直接向始祖鳥全球執行長哈索登（Stuart Haselden）回報工作進度。

佘移峰過去曾是中國安踏集團（ANTA）的資深高層，安踏和騰訊2018年12月組成財團宣布收購亞瑪芬體育，在此之後，佘移峰便成為始祖鳥中國市場首任總經理徐陽的副手，負責零售業務，並在今年初升任大中華區總經理，不過10月中卻突然離職。

針對佘移峰離職原因，亞瑪芬集團並未對外公開，但外界認為，這和始祖鳥9月與蔡國強合作的煙火秀有關，這起事件引發輿論撻伐，導致始祖鳥損失慘重。

