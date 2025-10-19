為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    顛覆傳統認知！黑洞撕裂恆星 產生最強最快無線電閃焰

    2025/10/19 09:05 編譯陳成良／綜合報導
    藝術家筆下的黑洞撕裂恆星示意圖：遠離星系核心的黑洞吞噬恆星後釋放強烈射電閃光，成為史上最亮的潮汐撕裂事件之一。（圖擷取自美國國家科學基金會）

    天文學家首度在星系核心外觀測到黑洞撕裂恆星的劇烈現象。這個名為AT 2024tvd的「潮汐撕裂事件」（Tidal Disruption Event, TDE），產生了有史以來最強烈、變化最快的無線電閃焰，顛覆了超大質量黑洞僅存在於星系核心的傳統認知。

    根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，這項由加州大學柏克萊分校的斯法拉迪博士（Dr. Itai Sfaradi）與馬爾古蒂教授（Prof. Raffaella Margutti）領導的國際研究團隊，利用甚大天線陣（VLA）、阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（ALMA）等多座世界級電波望遠鏡進行觀測，取得了這項突破性發現。研究團隊指出，這一發現改變了人類對黑洞行為的理解。

    潮汐撕裂事件發生在恆星過於靠近大質量黑洞，並被其巨大引力撕裂時。然而，在這個特例中，黑洞位於距其宿主星系核心約2600光年處，證明了超大質量黑洞可能潛伏於星系邊緣等非典型位置。

    延遲且間歇性噴發 揭示黑洞活動新模式

    觀測數據顯示，該事件產生了2次明顯的無線電閃焰，其演化速度比以往任何觀測到的TDE都快。這些結果表明，強大的物質流並非在恆星被摧毀後立即從黑洞附近噴出，而是在數月之後，暗示了撕裂事件後存在延遲且複雜的過程。

    詳細的模型分析指出，至少有2次獨立的噴發事件，相隔數月，這清楚地證明了黑洞在表面上的不活躍期後，可以間歇性地「重新甦醒」。

    耶路撒冷希伯來大學拉赫物理研究所的霍雷什教授（Prof. Assaf Horesh）也對此研究做出了貢獻。他表示：「這是我參與過最迷人的發現之一。事實上，這項研究由我以前的學生伊泰領導，使其更具意義。」此成果展現以色列在國際天文學界的重要地位。

    這項研究成果發表於10月13日的《天文物理期刊通訊》（The Astrophysical Journal Letters）。這項發現也為人類理解星系演化與黑洞成長機制，開啟全新觀測方向。

