    首頁 > 國際

    美軍打擊加勒比海運毒船兩人生還　川普：將遣返母國

    2025/10/19 05:54 中央社

    美國軍方日前在加勒比海擊沉一艘疑似載運毒品的船隻，導致船上兩人喪命，另外兩人則被美軍救起。美國總統川普今天宣布，將把這兩名生還的毒販嫌疑人分別遣送回他們的母國厄瓜多及哥倫比亞。

    法新社報導，川普（Donald Trump）在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我很榮幸摧毀一艘正沿知名毒品走私路線前往美國的巨型運毒潛艇。」他並稱上面運載了類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）和其他毒品。

    「兩名恐怖分子被擊斃，兩名倖存的恐怖分子將被遣返回他們的母國厄瓜多和哥倫比亞，在那裡接受拘留和起訴。」

    自今年9月以來，美國已在加勒比海地區襲擊至少6艘船舶，造成至少29人身亡，部分船隻據稱是從委內瑞拉啟航。

    隨著美國在委內瑞拉外海部署軍艦，委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天宣布，抵禦美國威脅的一項計畫現已完成建置。

    馬杜洛在通訊軟體Telegram發布錄音檔說：「今日我們已完成國內所有整合防禦區的建置。」他也宣布，將舉行被稱為「獨立200」（Independence 200）的新一輪軍演。（編譯：洪培英）1141019

