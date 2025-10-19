為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    以色列：人質遺體全數歸還前　拉法關卡不會重啟

    2025/10/19 02:30 中央社

    以色列總理尼坦雅胡辦公室今天強調，只有在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯交出所有已故人質的遺體後，加薩走廊南部與埃及接壤的拉法關卡才會重新開放。

    法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發布聲明指出：「尼坦雅胡總理已指示，在另行通知前，拉法關卡（Rafah Crossing）維持關閉。」

    尼坦雅胡辦公室還補充道，拉法關卡重新開放將取決於哈瑪斯（Hamas）是否履行歸還人質及已故者遺體的義務，並落實雙方同意的停火條件。

    今天稍早，巴勒斯坦駐開羅大使館宣布，位於加薩走廊（Gaza Strip）與埃及之間的拉法關卡將於本月20日重新開放，讓避居埃及的巴勒斯坦人返回加薩走廊。

    以色列軍隊去年5月7日起掌控拉法關卡的加薩走廊側，以方宣稱關卡設施被「用於恐怖主義用途」，且強烈懷疑此地也被用來走私武器。

    以色列接管拉法關卡後，包括聯合國人員在內，所有人員及貨物無法從這裡通行。

    以色列跟哈瑪斯今年1月19日起曾停火一段時間，期間拉法關卡曾短暫開放。

    另一方面，哈瑪斯旗下的武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）表示，今天稍晚將移交兩具人質遺體，作為與以色列停火協議的一部分。

    艾茲丁‧卡薩姆旅在其通訊軟體Telegram頻道宣布，將於「今晚10時移交兩名以色列人質的遺體，這兩具遺體是今天稍早在加薩走廊尋獲」。

    哈瑪斯目前已釋放所有20位倖存人質，並歸還9名以色列人及1名尼泊爾人的遺體。（編譯：洪培英）1141019

