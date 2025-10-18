為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美國、委內瑞拉劍拔弩張 川普稱馬杜羅「重大讓步」求和

    2025/10/18 21:58 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普（左）和委內瑞拉總統馬杜羅（右）。（法新社檔案照）

    美國總統川普下令美軍打擊來自委內瑞拉的走私毒品活動後，與委內瑞拉的情勢劍拔弩張，川普18日表示，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）為了緩和與華府的緊張，已提出「重大讓步」；川普同時證實，美軍對加勒比海毒品走私船的最新打擊行動。

    日前《美聯社》引述一名前川普政府官員說法，指委國政府曾向美方提出一項政治過渡方案，讓馬杜羅在3年內逐步交出權力，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）完成其剩餘任期，換取美國減緩施壓委國，但是這項提議被白宮拒絕。羅德里格斯也否認她曾與華府磋商推翻馬杜羅。

    《法新社》報導，川普17日在白宮被問到，卡拉加斯政府是否提出降低緊張方案，川普語氣強硬地說，「你說的對，他確實提出所有願意讓步的條件，你知道為什麼嗎？因為他不想跟美國亂來」。

    華府指控馬杜羅主導毒梟集團，川普政府以反毒為名，在委國周邊部署大批軍力，自9月起在加勒比海展開前所未見的軍事打擊行動，至少擊中6艘被美國政府指正在走私毒品的船隻。在去年大選中被廣泛指控舞弊的馬杜羅，則稱華府陰謀推翻他的政權。

    美軍最新一起攻擊行動首次有人生還，多家美國媒體17日報導，兩名生還者已由美國海軍扣押。川普17日表示，這次行動目標是「一艘專門為運送大量毒品而打造的毒品載運潛艇」，但是未透露該次行動多少人喪生或倖存。

    美軍派B-52戰略轟炸機施壓委內瑞拉。（美聯社資料照）

