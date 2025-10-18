為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    負評+1! 不堪安德魯王子臭名拖累 英國王室決心切割

    2025/10/18 21:03 編譯管淑平／綜合報導
    英國安德魯王子。（歐新社檔案照）

    英國安德魯王子。（歐新社檔案照）

    捲入美國已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞案的英國安德魯王子，17日聲明放棄使用「約克公爵」王室頭銜和其他勳位。安德魯多年來行事時有爭議，艾普斯坦案更使他王室形象掃地，他最近也被揭露，與中共中央政治局常委蔡奇的關係，而蔡奇被懷疑是日前撤訴的英國疑似共諜案的主導者。

    安德魯王子透過白金漢宮發表的聲明表示，「在國王同意下」做此決定，但他重申「堅決否認針對我的指控」。《衛報》報導，據了解，安德魯與查爾斯三世國王進行了密切的討論，王室內部認為，安德魯的私人問題一直對王室家族工作造成負面干擾，構成嚴重的名譽風險，在白金漢宮進行幾次高階會議，這問題達到「臨界點」後，與安德魯達成共識。

    安德魯的爭議焦點之一，在於他和艾普斯坦的關係。《衛報》日前才刊登艾普斯坦案中，已故指控者朱弗里（Virginia Giuffre）遺作回憶錄摘要，描述她17歲時被艾普斯坦販運，與安德魯發生性行為的細節，指安德魯「相信與我發生性關係，是他與生俱來的權利」、「似乎急著要上床，事後用他的英國腔說謝謝，在我記憶中，整件事持續不到半小時」。

    朱弗里家人發表聲明，指安德魯停用王室頭銜，是證明朱弗里和其他倖存者的指控，並認為查爾斯三世國王應該撤除安德魯的「王子」頭銜。

    另外，安德魯近日也被英國媒體披露，2018到19年間曾3次與中共中央政治局常委蔡奇見面，而蔡奇遭英國檢方懷疑，主導一場大規模情報行動，日前撤訴的兩名疑似中國間諜凱希（Christopher Cash）和貝瑞（Christopher Berry），傳遞的情報就是交給他。

