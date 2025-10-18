日群馬縣不到3小時連2起熊擊事件 疑皆為成年熊

日本群馬縣水上町在不到3小時內接連發生兩起熊襲擊人類的事件，疑似皆為成年熊犯案；示意圖，熊與新聞事件無關。（路透社資料照）

日本群馬縣水上町1位64歲男性到家後面的森林採蘑菇遭熊攻擊受傷，他的妻子今日（18）下午1點30分左右報警，描述她丈夫遇到熊攻擊，頭部、鼻子及下巴受傷，隨後被送往醫院，送醫時意識清醒，傷勢嚴重。

綜合媒體報導，警方指出，該男子是當地居民，他在溪邊獨自採摘野生蘑菇時遭到熊襲擊。肇事熊目前已離開現場，警方和相關人員正在密切關注該地區。

事發地點位於上越新幹線上毛高原站約2.5公里處的住宅區，周圍環繞著一片樹林。

另外，在下午4點多，水上町1位76歲女子在遛狗時遭熊攻擊，受了輕傷，據傳兩起熊擊事件，疑似皆是成年熊所為。

警方表示，同一區域，13日一對老夫婦在散步時被2隻熊攻擊受傷；而鄰近的沼田市，在本月7日有1隻熊闖入超市，造成兩位顧客受傷。

群馬縣北部也傳出多起熊襲擊事件，警方正緊急展開調查，也提醒民眾，沒事別外出，並且鎖上門窗。

