泰勒絲又發威！ 加州水族館2天募逾6000萬 只因這件T恤

美國加州一家水族館為海獺保育募款，短短兩天就募得逾200萬美元（約6130萬台幣），超過原定目標金額，如此迅速超標的秘訣，就是美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）身上穿的一件衣服。

《美聯社》18日報導，泰勒絲在她慶祝新專輯發行的影片中，穿上加州蒙特瑞灣水族館（Monterey Bay Aquarium）海獺T恤。這件印有海獺圖樣的T恤，其實生產於上世紀，早在1990年代就停產，但是泰勒絲一穿，立刻引發粉絲瘋狂掃貨同款衣服，也意外帶動一場公益活動。

蒙特瑞灣水族館因收到大批電話詢問，要購買這件衣服，決定16日重新推出復刻版，但是以海獺保育募款形式，凡捐款達至少65.13美元者，都將收到一件同款T恤回饋，設定目標金額「131」萬美元，是向泰勒絲的幸運數字致意。

水族館內容策略總監麥唐諾（Liz MacDonald）表示，募款不到8小時即達標，平均每15分鐘10萬美元，之後館方開放預訂，到17日下午累計金額已經超過200萬美元。

至於泰勒絲是怎麼入手這件最後生產於32年前、當時她才3歲的T恤，仍是個謎。麥唐諾說，水族館不知泰勒絲和未婚夫凱爾西（Travis Kelce）是否到過館內商店。

館方工作人員紛紛推測，泰勒絲為何對這件海獺T恤情有獨鍾。數週前，泰勒絲未婚夫在凱爾西主持的Podcast宣布新作時，曾小開玩笑地談到凱爾西喜歡海獺、常傳可愛的海獺影片給她。也有人猜測，她可能曾在館方為一隻海獺命名票選活動中，投票給後來中選的「歐珀」（Opal）之名，opal也有蛋白石之意，是凱爾西的生日石，而泰勒絲有一首歌名為「Opalite」。

