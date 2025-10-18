俄提議白令海峽建「雙普」海底隧道 川普稱有趣

俄國提議在白令海峽建造海底鐵路隧道。（路透）

美國總統川普和俄羅斯總統普廷近期將在匈牙利會晤，普廷投資特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）提出一個奇想，在美俄兩國地理位置最近的白令海峽，建立一條命名為「雙普」（Putin-Trump）的海底鐵路隧道，促進兩國在自然資源探勘與開採上的合作，也象徵雙方友好團結。川普聞訊後直呼「有趣」，澤倫斯基則坦言他「可不怎麼開心」。

該計畫是由普廷投資特使兼俄國主權投資基金（RDIF）負責人德米崔耶夫提出，他在社群平台Ｘ發文提出一項耗資80億美元（約2452億台幣）的海底隧道建設計畫，由莫斯科和「國際夥伴」出資，利用8年時間修建長約112公里、連接美國阿拉斯加以及俄國遠東楚科加（Chukotka）地區的鐵路與貨運線，並建議由美國億萬富豪馬斯克旗下的隧道建設公司「鑽洞公司」（The Boring Company）承攬工程。

據了解，白令海峽最窄處寬約82公里，分隔楚科加和阿拉斯加，海峽中有兩座小島分屬美俄，兩島之間僅相距約4.8公里，早在150年前就出現連結楚科加和阿拉斯加的構想，目前在技術上確實可行。德米崔耶夫指出，「俄美透過白令海峽連結的夢想，反映出一個經久不衰的願景，亦即從1904年的西伯利亞－阿拉斯加鐵路，到俄國2007年的計畫。RDIF已研究過現有提案，包括美加俄中鐵路，並將支持其中最可行的方案」。

德米崔耶夫還喊話馬斯克「讓我們共同創造未來」，稱用「雙普隧道」連結美俄、美洲及非洲－歐亞大陸，這條隧道象徵團結，傳統隧道的成本在650億美元以上，但「鑽洞公司」的技術可將成本降至80億美元以下。畢業於史丹佛大學和哈佛大學商學院、並曾在高盛、麥肯錫等美國金融機構任職的德米崔耶夫，向來在美俄談判中扮演重要角色，這次是在川普與普廷16日通電話、並同意舉行新一輪峰會後公開談論隧道構想，試圖替美俄關係加溫。

對此，川普與澤倫斯基17日在白宮會面前也被問及看法，川普稱這樣的想法「很有趣」，但澤倫斯基則坦承「對這個點子可不怎麼開心」，引來美方人員笑聲連連。馬斯克則未回應德米崔耶夫的提案。

川普（右）與普廷（左）八月中旬在阿拉斯加會面談論烏俄停戰。（路透）

