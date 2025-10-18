剛退休就被提離婚！63歲妻暗存700萬密謀30年 他聽完理由超崩潰

長年拚命工作、期待退休後共享安穩晚年的丈夫，卻在退休慶祝宴隔天聽到人生最殘酷的一句話——「我要離婚」。示意圖。（路透）

日本一名65歲男子在退休當晚，妻子為他準備豐盛晚餐慶祝，卻在隔天清晨聽到妻子冷冷一句「我要離婚」。原來這名63歲的妻子，早在婚後不久便對丈夫產生厭惡，並默默存下700萬日圓（約新台幣150萬元）的「離婚積立」（為預備離婚而提前儲蓄的款項），為的就是在丈夫退休那天，徹底結束這段婚姻。

根據日媒報導，男子吉井正（化名）在公司服務數十年，結束最後一天工作返家時，妻子恵美子笑著說「辛苦了」，端上豐盛料理、蛋糕與鮮花慶祝。不料翌日清晨，恵美子冷靜開口：「我想離婚。」讓吉井當場愣住。

請繼續往下閱讀...

她坦言多年來早已厭倦丈夫的生活習慣，從吃飯的咀嚼聲、剔牙聲，到不整潔的如廁習慣，長期下來產生強烈生理排斥感。「我一直告訴自己，要撐到孩子長大離家，那時就能自由了。」於是從婚後不久起，她利用兼職收入偷偷開設帳戶，每月存錢，歷時三十年，累積成700萬日圓的「離婚基金」。

恵美子指出，這筆錢不只是存款，更是精神支柱，「只要想到有一天能帶著這筆錢離開，我就能撐下去。」然而依日本法律，這筆積蓄仍屬婚姻期間的共同財產，需與丈夫平分。夫妻總財產約2500萬日圓，包含家庭存款1800萬與離婚積立700萬，最終雙方各分得1250萬。

得知真相的吉井錯愕不已，自認一生勤勉、從未惡待妻子，卻仍換來如此結局，直呼「簡直是青天霹靂」。

離婚談判時，恵美子更主動放棄住家，只求分得年金與現金。「房子留給你吧，我只想安靜住在小公寓裡。」依日本制度，她可分得丈夫的勞保退休金一半。吉井每月原可領約16萬日圓退休金，分割後妻子仍能穩定領取部分金額作為生活費，正式展開新人生。

「昨晚那場慶祝宴，是我對你最後的感謝。」恵美子冷靜地說，「我只是想在不再忍耐的狀態下，活出自己剩下的人生。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法