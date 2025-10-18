延長停火協議 ! 阿富汗、巴基斯坦和平談判卡達登場

阿富汗與巴基斯坦近期爆發激烈邊境衝突。阿富汗政府發言人穆賈希德表示，兩國今日將進行和平談判。（資料照）

阿富汗與鄰國巴基斯坦本月爆發激烈邊境衝突，雙方互有死傷後情勢稍見緩和，兩國昨天同意臨時停火協議延長週三，並於今（18日）在卡達首都杜哈（Doha）進行和平談判。

《路透》報導，阿富汗政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在聲明中說：「如同先前的承諾，今日與巴基斯坦的談判會在杜哈舉行」聲明中還提到，由國防部長亞庫布（Mullah Muhammad Yaqoob）率領的阿富汗代表團已抵達杜哈。

巴基斯坦外交部也在聲明中指出，巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）將代表巴國政府，與阿富汗神學士政權談判。

聲明說：「談判會聚焦在立即採取措施，終止自阿富汗發起針對巴基斯坦的跨境恐怖主義行動，並恢復巴阿邊境的和平與穩定。」

巴基斯坦西北部地區本月中旬發生多起恐攻，事後武裝組織巴基斯坦神學士（Pakistani Taliban）坦承犯案。巴基斯坦神學士雖與阿富汗神學士政權關係密切，但為獨立團體。

巴基斯坦指控阿富汗神學士政權，為巴基斯坦神學士提供庇護，但阿富汗否認，兩國情勢因此升溫。

