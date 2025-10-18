為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    在台享高人氣！Twitch正妹實況主遭強抱、強吻 色男粉下場曝光

    2025/10/18 17:45 即時新聞／綜合報導
    Emiru為美籍華裔，她除了外貌亮眼，也極具個人魅力。（取自Emiru IG）

    Emiru為美籍華裔，她除了外貌亮眼，也極具個人魅力。（取自Emiru IG）

    在台灣遊戲實況圈享有高知名度的北美Twitch實況主Emiru（本名：Emily Schunk），在TwitchCon粉絲見面活動中，遭一名身形高壯的男性粉絲強抱、強吻頸部。該名男子立刻被保鑣推開，隨即被帶離會場。Twitch表示，已經永久禁止他再參與任何Twitch線上、線下活動。

    Emiru為美籍華裔，她除了外貌亮眼，也極具個人魅力，不但Cosplay的技術精湛，實況時也是娛樂效果十足，可說是Twitch上最頂流的女實況主之一，有高達200萬粉絲追蹤；因為有台灣粉絲將她實況片段進行翻譯並PO上YouTube，她近年在台灣實況圈也享有高知名度。

    綜合《經濟日報》等外媒報導，在美東時間17日晚間的TwitchCon活動上，一名高壯男性粉絲一上前，就突然強行抱住Emiru，還試圖強吻她的頸部，隨後會場保鑣立刻上前將男子推開，並強行將他請離會場。

    Twitch官方對此回應：「我們最高的優先事項是保護所有參加TwitchCon的人員安全」，Twitch表示，該事件中的行為完全不可接受，並且令人深感不安。「我們立即將該人從 TwitchCon會場帶離，並對其實行了無限期禁令，禁止其參與Twitch的所有線上與線下活動。Twitch對於騷擾行為持零容忍態度。」

    令人心疼的是，有網友指出，Emiru在遭到性騷擾後，雖一度離場，但隨後又返回現場，並完成見面活動。

    在台灣遊戲實況圈享有高知名度的北美Twitch實況主Emiru。（取自Emiru IG）

    在台灣遊戲實況圈享有高知名度的北美Twitch實況主Emiru。（取自Emiru IG）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播