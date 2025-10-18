在台享高人氣！Twitch正妹實況主遭強抱、強吻 色男粉下場曝光

Emiru為美籍華裔，她除了外貌亮眼，也極具個人魅力。（取自Emiru IG）

在台灣遊戲實況圈享有高知名度的北美Twitch實況主Emiru（本名：Emily Schunk），在TwitchCon粉絲見面活動中，遭一名身形高壯的男性粉絲強抱、強吻頸部。該名男子立刻被保鑣推開，隨即被帶離會場。Twitch表示，已經永久禁止他再參與任何Twitch線上、線下活動。

Emiru為美籍華裔，她除了外貌亮眼，也極具個人魅力，不但Cosplay的技術精湛，實況時也是娛樂效果十足，可說是Twitch上最頂流的女實況主之一，有高達200萬粉絲追蹤；因為有台灣粉絲將她實況片段進行翻譯並PO上YouTube，她近年在台灣實況圈也享有高知名度。

請繼續往下閱讀...

綜合《經濟日報》等外媒報導，在美東時間17日晚間的TwitchCon活動上，一名高壯男性粉絲一上前，就突然強行抱住Emiru，還試圖強吻她的頸部，隨後會場保鑣立刻上前將男子推開，並強行將他請離會場。

Twitch官方對此回應：「我們最高的優先事項是保護所有參加TwitchCon的人員安全」，Twitch表示，該事件中的行為完全不可接受，並且令人深感不安。「我們立即將該人從 TwitchCon會場帶離，並對其實行了無限期禁令，禁止其參與Twitch的所有線上與線下活動。Twitch對於騷擾行為持零容忍態度。」

令人心疼的是，有網友指出，Emiru在遭到性騷擾後，雖一度離場，但隨後又返回現場，並完成見面活動。

Someone assaulted Emiru at her Meet & Greet at Twitchcon.



Security pushes the perpetrator away, but then turns back and allows the man to walk away. （???）



Emiru comes back shortly after to continue meeting fans.



Video from @BaconCrumbz （Linked below.） pic.twitter.com/PnuFBjlN7t — Zach Bussey ???????? （@zachbussey） October 18, 2025

在台灣遊戲實況圈享有高知名度的北美Twitch實況主Emiru。（取自Emiru IG）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法