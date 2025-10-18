為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    阿拉斯加水災撤離禁帶寵物 動保團體包機救援百隻遺棄犬

    2025/10/18 17:46 編譯陳成良／綜合報導
    10月15日，阿拉斯加州基普努克村，一名救援人員抱著一隻等待空運的狗。（美聯社）

    10月15日，阿拉斯加州基普努克村，一名救援人員抱著一隻等待空運的狗。（美聯社）

    美國阿拉斯加州正進行史上最大規模空運撤離行動，從白令海沿岸遭洪水重創的偏遠村莊撤離逾千名災民。與此同時，另一場救援行動同步展開：將被遺棄的犬隻空運至安全地帶，期盼與主人重逢。

    根據《美聯社》報導，颱風「海龍」（Halong）殘餘環流引發洪水，重創11個偏遠農村社區。軍方撤離班機禁止攜帶寵物，動保組織「Bethel Friends of Canines」得知基普努克（Kipnuk）村可能有50至100隻狗被遺棄後，緊急包機救援。

    包機費募款9萬 籌得67萬

    組織發起人艾略特（Jesslyn Elliott）表示：「我們從未遇過如此規模天災，只能邊做邊學。」首次包機費用3000美元（約新台幣9.2萬元），該組織在臉書募款後，已籌得超過2.2萬美元（約新台幣67.4萬元）。

    由於基普努克村人口日益減少，救援必須與時間賽跑。獸醫蘇克蘭（Susan Shaffer Sookram）說：「我們必須加速救援，這些地方現在只能靠小飛機進入。」

    基普努克村留守教師成為救援英雄。當救援人員摩根（Matthew Morgan）15日抵達時，老師們已餵飽狗、哄進狗籠並標示主人名字。「基普努克有一些英雄。」摩根說，如果沒有他們，「我們可能得在泥地裡追狗一整晚。」

    一隻名叫「快樂」（Happy）的狗被老師朗恩（Jacqui Lang）發現時，正守在主人衣物上，不肯移動或進食。這隻狗後來已與家人團聚。

    10月15日，阿拉斯加州基普努克村，志工將裝在籠內的犬隻運送至包機，準備空運至貝塞爾（Bethel）的動物收容所。（美聯社）

    10月15日，阿拉斯加州基普努克村，志工將裝在籠內的犬隻運送至包機，準備空運至貝塞爾（Bethel）的動物收容所。（美聯社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播