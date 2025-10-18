阿拉斯加水災撤離禁帶寵物 動保團體包機救援百隻遺棄犬

10月15日，阿拉斯加州基普努克村，一名救援人員抱著一隻等待空運的狗。（美聯社）

美國阿拉斯加州正進行史上最大規模空運撤離行動，從白令海沿岸遭洪水重創的偏遠村莊撤離逾千名災民。與此同時，另一場救援行動同步展開：將被遺棄的犬隻空運至安全地帶，期盼與主人重逢。

根據《美聯社》報導，颱風「海龍」（Halong）殘餘環流引發洪水，重創11個偏遠農村社區。軍方撤離班機禁止攜帶寵物，動保組織「Bethel Friends of Canines」得知基普努克（Kipnuk）村可能有50至100隻狗被遺棄後，緊急包機救援。

請繼續往下閱讀...

包機費募款9萬 籌得67萬

組織發起人艾略特（Jesslyn Elliott）表示：「我們從未遇過如此規模天災，只能邊做邊學。」首次包機費用3000美元（約新台幣9.2萬元），該組織在臉書募款後，已籌得超過2.2萬美元（約新台幣67.4萬元）。

由於基普努克村人口日益減少，救援必須與時間賽跑。獸醫蘇克蘭（Susan Shaffer Sookram）說：「我們必須加速救援，這些地方現在只能靠小飛機進入。」

基普努克村留守教師成為救援英雄。當救援人員摩根（Matthew Morgan）15日抵達時，老師們已餵飽狗、哄進狗籠並標示主人名字。「基普努克有一些英雄。」摩根說，如果沒有他們，「我們可能得在泥地裡追狗一整晚。」

一隻名叫「快樂」（Happy）的狗被老師朗恩（Jacqui Lang）發現時，正守在主人衣物上，不肯移動或進食。這隻狗後來已與家人團聚。

10月15日，阿拉斯加州基普努克村，志工將裝在籠內的犬隻運送至包機，準備空運至貝塞爾（Bethel）的動物收容所。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法