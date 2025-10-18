為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    《共同社》：自民黨總裁高市早苗當選日本首相可能性大增

    2025/10/18 15:46 編譯孫宇青／綜合報導
    隨著自民黨與維新會磋商順利，自民黨黨魁高市早苗當選首相的機率大增。（路透）

    隨著自民黨與維新會磋商順利，自民黨黨魁高市早苗當選首相的機率大增。（路透）

    日本自民黨總裁高市早苗在21日的首相指名選舉中當選首相的可能性大增！自民黨和日本維新會17日在國內會舉行第二次政策磋商，雙方一致認為朝著聯合執政「邁出一大步」。維新會共同代表藤田文武在記者會上指出，有關國會議員額定議席數削減1成，以及禁止企業與團體的政治捐款等議題，雙方理解加深。

    據報導，在眾院自民黨黨團擁有196個議席，維新會黨團有35個議席，合計達到231席，接近過半數的233席。另一方面，若立憲民主黨、維新會、國民民主黨各黨團聯手則合計達到210席，原本可能超過自民黨方面。不過，隨著與自民黨磋商順利，維新會已向立憲民主、國民民主兩黨告知中止有關首相指名選舉合作的磋商。

    立民黨黨魁野田佳彥向媒體表示，「將在國會的論戰和選舉中下定決心奮戰」，明確展現與自民黨及維新會對抗的立場。立民黨正協調在首相指名選舉中投票給野田。不過，退出與自民黨聯合執政的公明黨，正在考慮包括進入最終投票階段在內，不把票投給在野黨黨魁。因此，除了高市早苗之外，其他人當選首相的可能性幾乎不存在。

    維新會在16日的首次磋商中要求實現12個項目，包括實現作為維新會兩大主張的「副首都」構想及社會保障改革。兩黨在修憲、外交及安全保障、能源等基本政策上也都確認擁有一致立場。

