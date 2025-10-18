川普、馬杜洛加勒比海攤牌 雙方集結重兵對峙

美軍派B-52戰略轟炸機施壓委內瑞拉。（美聯社資料照）

美國總統川普正考慮在委內瑞拉境內採取軍事行動，已在加勒比海地區集結軍力，並派遣B-52轟炸機飛越該國海岸。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）則以大規模軍事動員作為回應，雙方陷入緊張對峙。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普政府官員私下承認，加劇的美國壓力行動旨在推翻馬杜洛政權。近日，美軍已將軍艦及武器調動至該地區，並鎖定其聲稱運送毒品的委內瑞拉外海船隻。川普15日承認已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉進行秘密行動，並表示美國正考慮對委內瑞拉領土打擊。

為回應美國軍事集結，馬杜洛已下令進行大規模軍事演習，動員軍隊、警察和數百萬民兵。截至10月17日，委內瑞拉23個州中有20個已進入軍事動員狀態。

美軍B-52轟炸機逼近 委內瑞拉民眾焦慮囤糧

美國的軍事存在日益逼近。根據CNN檢視的公開飛行數據，3架美國空軍B-52轟炸機15日在委內瑞拉海岸外飛行了4個多小時，一度飛抵距委內瑞拉本土約212公里處。

儘管委內瑞拉日常生活仍繼續，但民眾日益討論美國軍艦與可能攻擊。廚師卡尼亞（Ivonne Caña）表示：「委內瑞拉人生活在焦慮中，思考可能發生的事。」她因擔心家人而開始比平時多買食物囤積。恐懼在夜晚最強烈：「我們睡不好。」

與此同時，一些委內瑞拉人謹慎地表達對美國施壓的支持。近幾日，全國至少10所大學校園出現了寫有「自由進度95%」（freedom loading 95%）等訊息的橫幅，這在政治議題因恐懼政府報復而鮮少被提及的空間中，是一種和平抗議的形式。

川普政府將毒梟定義為「敵方戰鬥人員」，而非罪犯，並可由總統下令直接擊斃，此舉為軍事打擊提供了法律基礎，但引發國防部內部法律專家的擔憂。

美國海軍神盾級驅逐艦格雷夫利號（USS Gravely）艦，是美國在委內瑞拉外海部署的3艘驅逐艦之一。（美聯社資料照）

