川普押注個人外交打破烏戰僵局 改派魯比歐進行前期談判

報導指出，在川普（左）與俄國總統普廷在匈牙利會面前，雙方將有更多前期談判，美方改派國務卿魯比歐主導，而非特使魏科夫。（路透）

在數月來推動烏俄和平談判失敗後，美國總統川普押注再進行一輪個人外交，包括計畫在匈牙利與俄羅斯總統普廷再次會晤，為這場持續3年多的烏克蘭戰爭帶來突破。然而，這項策略並非沒有風險，部分批評人士憂心第二場「雙普會」只會給俄國更多時間繼續戰爭。

《華爾街日報》17日報導，川普決定再次與普廷舉行高調峰會並非沒有風險。川普8月中旬在阿拉斯加與普廷的會晤並未取得具體成果，甚至反被視為莫斯科的勝利。川普迄今一直不願擴大對普廷的壓力，因此批評者擔心，再次舉行峰會將為俄國爭取更多時間來執行戰爭計畫。

美國政府官員表示，為了替達成協議奠定基礎，美國計畫與俄國舉行比阿拉斯加會談前更多的前期會談。美方將由國務卿魯比歐、而非特使魏科夫率領，烏克蘭和歐洲官員認為此一變化帶有積極意味。

在幕後，川普團隊正努力為領袖之間的談判提供支持，並施加比川普8月與普廷會面時更大的外交影響力。未來幾週，川普將在布達佩斯與普廷會面，屆時這些努力將面臨考驗。

然而，即使在美國政府內部，官員也注意到川普不願敦促普廷（結束戰爭），而普廷迄今對達成協議所需的讓步幾乎沒有興趣。一位政府官員指出，白宮對基輔的壓力還比對莫斯科的壓力更大。前美國主管歐洲事務的助理國務卿弗里德（Daniel Fried）直言：「有一些工具可以在經濟和軍事上對俄國施加更大壓力，但我們沒有使用它們。」

在促成加薩停火後，美方認為一項和平協議的動能可能為另一項和平協議鋪路。但美國現任和前任官員以及在該地區有經驗的分析人士指出，與俄國的談判需要採取不同的方式。

資深俄國觀察家、智庫「蘭德公司」高級政治分析師查拉普（Samuel Charap）表示，俄國官員專注於進程和傳統外交，「川普的急躁使得工作層面的談判進程尚未啟動，這讓我們很難判斷，我們目前是否真的處於普廷的頑固立場才是核心問題的時刻」。分析人士表示，魯比歐接手向俄國傳遞一個訊息，美國正在進行一個他們理解並感到滿意的進程。

