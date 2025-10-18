BBC加薩紀錄片爆爭議 旁白竟是哈瑪斯官員之子

BBC紀錄片《加薩：如何在戰區生存》以哈瑪斯農業部副部長的13歲兒子為中心人物（如圖）。英國媒體監管機構Ofcom裁定，BBC因未揭露其家庭背景，構成「嚴重違規」，並下令在黃金時段播出調查結果聲明。（圖：BBC／Amjad Al Fayoumi／Hoyo Films）

英國媒體監管機構Ofcom裁定，英國廣播公司（BBC）因加薩紀錄片《加薩：如何在戰區生存》（Gaza: How to Survive a Warzone）未揭露旁白者是哈瑪斯（Hamas）官員之子，構成「嚴重違規」並「嚴重誤導」觀眾。Ofcom已下令BBC在黃金時段播出調查結果聲明。

根據BBC報導，Ofcom調查結論指出，紀錄片未揭露旁白者父親在哈瑪斯政府擔任職位，剝奪觀眾評估旁白者及其提供資訊所需的關鍵資訊。Ofcom聲明：「信任是廣播公司與觀眾關係核心，特別是像BBC這樣的公共服務廣播公司。此次失誤可能侵蝕觀眾對BBC以哈戰爭事實節目的高度信任。」

Ofcom認為，誤導觀眾是廣播公司可能犯下的「最嚴重」違規之一。此次裁決是Ofcom自2009年以來，首次對BBC祭出制裁並下令電視道歉。

2009年的醜聞，涉及知名主持人強羅斯（Jonathan Ross）與布蘭德（Russell Brand）在廣播節目中，撥打電話給老牌喜劇演員安德魯薩克斯（Andrew Sachs），並在他的語音信箱中留下猥褻留言，吹噓布蘭德與安德魯薩克斯的孫女有染，引發全國憤怒，最終導致兩人被停職，BBC也被重罰。

BBC接受裁決 製作公司稱無不當影響

這部紀錄片以哈瑪斯農業部副部長的13歲兒子為中心人物，在今年2月其家庭背景曝光後，已從BBC iPlayer下架。BBC總裁戴維（Tim Davie）先前已為此道歉，稱在「準確性方面存在重大失誤」。

BBC發言人表示，Ofcom裁決與BBC內部審查結論一致，即紀錄片在準確性方面嚴重違反編輯準則。「我們已為此道歉，完全接受Ofcom決定。」

該紀錄片由獨立製作公司HOYO Films為BBC製作。BBC內部審查認為，HOYO Films對未能清楚說明男孩家庭背景負有主要責任，但BBC自身監督也應做得更多。然而，Ofcom報告明確指出，「BBC對播出節目負有編輯責任。」

HOYO Films表示，對Ofcom調查結果「極為嚴肅」，並為違反準則錯誤致歉。但該公司強調，裁決與BBC內部審查結論一致，即「內容未受第三方不當影響，是公正的，所有款項均合法。」

