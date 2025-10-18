川普押注個人外交 期望突破俄烏戰爭僵局

10月17日，美國總統川普在白宮歡迎烏克蘭總統澤倫斯基來訪。儘管澤倫斯基此行期望獲得美方軍援承諾，但川普在會談中表示，將優先尋求與俄羅斯的外交解決方案。（路透）

在數月和平談判失敗後，美國總統川普押注另一輪個人外交，期望突破持續逾3年的俄烏戰爭僵局。根據《華爾街日報》分析，川普團隊正為即將到來的川普與普廷峰會建立比以往更強的外交籌碼。

川普17日與烏克蘭總統澤倫斯基會面後，未承諾提供射程超過1600公里的長程戰斧（Tomahawk）飛彈。川普表示希望烏克蘭不需要這些飛彈，暗示他期望透過外交結束戰爭，但威脅依然存在，美國官員希望此舉能迫使俄羅斯總統普廷認真考慮結束戰爭。

川普在社群媒體上寫道，他自詡為「調解總統」，當被問及是否擔心被普廷操弄時回答：「我擔心。我一生都被最頂尖的人操弄，但我結果都很好。」

挫折感加深 美國考慮加強對俄施壓

川普第二任期內極力打造「和平總統」形象，以其「實力帶來和平」策略自豪。他對俄烏戰爭的棘手程度一再表示驚訝，上月曾說：「我以為這會是最容易的，因為我與普廷總統的關係。但他讓我失望了。」

報導指出，隨著川普對普廷挫折感加深，美國政府官員暗示正考慮更多措施施壓俄羅斯。近幾個月，美國擴大與烏克蘭情報共享以打擊俄羅斯境內目標，並對俄羅斯主要貿易夥伴之一印度加徵高額關稅。國防部長赫格塞斯本週在北約（NATO）承諾透過美國武器為烏克蘭提供「火力」。

國務卿主導談判 分析師稱川普缺乏耐心

為替協議鋪路，美國計畫在川普與普廷於匈牙利首都布達佩斯（Budapest）舉行峰會前，舉行更多低層級會談。美國方面將由國務卿魯比歐主導，而非特使魏科夫（Steve Witkoff），此一轉變被烏克蘭與歐洲官員視為正面信號。

然而，智庫「蘭德公司」（RAND）資深政治分析師查拉普（Samuel Charap）認為，俄羅斯官員專注於流程與傳統外交。「川普的不耐煩使得工作層級流程尚未建立，這讓人很難判斷問題核心是否在於普廷不妥協。」分析師稱，魯比歐的參與向俄羅斯傳達訊息即美國正以他們理解且感到舒適的方式接觸。

