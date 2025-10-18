82歲娶28歲 楊振寧當年老少配讓外界熱議

諾貝爾物理學獎得主楊振寧辭世，其2004年82歲時和28歲的翁帆結婚，引發外界議論。（圖擷自微博）

1957年諾貝爾物理學獎得主楊振寧今（18日）因病在中國北京過世，享嵩壽103歲。楊振寧於2004年82歲時，和28歲的中國廣東省女子翁帆結婚，年齡差距引發外界議論。

楊振寧1999年在廣東省汕頭大學和翁帆相識，雙方2004年12月24日於汕頭註冊結婚，夫妻之間相差了54歲，一度備受爭議且讓各界相當不看好，有人認為楊振寧是想要有嫩妻陪伴；也有人猜測翁帆只是貪圖楊振寧的名聲和地位。

儘管引發外界聲浪，楊振寧仍強調翁帆是上帝給他的最後禮物，相信他們之間的關係會被視為「美好的羅曼史」；翁帆則透露是楊振寧塑造了如今的自己，給了她一個純淨的世界。

隨著楊振寧如今逝世，外界赫然發覺翁帆默默守在楊振寧身旁20餘年，不少人認為「日久見人心」，對於這段老少配的婚姻已然改觀，認為或許這世界上確實存在著「忘年之戀」。不過，仍有人抱持懷疑態度，指稱翁帆當年應該是帶著上頭交付的「任務」去接近楊振寧

