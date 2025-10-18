為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    哥倫比亞反川普示威失控 民眾持弓箭攻擊美國使館釀4警傷

    2025/10/18 13:34 編譯陳成良／綜合報導
    哥倫比亞首都波哥大，原住民在美國大使館外向警方發射弓箭。示威者要求裴卓（Gustavo Petro）政府在社會、環境及安全議題上採取行動，並抗議美國總統川普的政策。（美聯社）

    哥倫比亞首都波哥大，原住民在美國大使館外向警方發射弓箭。示威者要求裴卓（Gustavo Petro）政府在社會、環境及安全議題上採取行動，並抗議美國總統川普的政策。（美聯社）

    哥倫比亞首都波哥大（Bogotá）美國大使館外，一場反對美國總統川普政策的示威活動，17日演變為暴力衝突。示威者以弓箭、燃燒裝置和爆裂物攻擊使館，造成4名警察受傷。

    根據《法新社》報導，波哥大市長加蘭（Carlos Fernando Galan）表示：「罪犯，其中一些蒙面，用燃燒裝置、爆裂物和箭矢攻擊大使館。4名警察的臉部、腿部和手臂受傷。」哥倫比亞國防部分享的影像顯示，1名警察的手臂上插著1支箭。

    一個名為「人民國會」（Congreso de los Pueblos）的抗議團體發言人莫雷諾（Jimmy Moreno）向《法新社》表示，他們發起此次活動，旨在譴責川普的右翼議程。莫雷諾說：「我們為我們的主權示威，反對美國的一切干涉，反對美國參與巴勒斯坦的種族滅絕，其在拉丁美洲的干涉，以及在加勒比地區對委內瑞拉玻利瓦模式的威脅。」

    該團體自13日開始在波哥大各地舉行抗議，但直到17日才轉為暴力。哥倫比亞左翼總統裴卓（Gustavo Petro）在社群平台X上發文表示，他已「下令對波哥大的美國大使館保持最高度的謹慎」。他補充說：「一個更激進的團體攻擊了守衛大使館的警察，有數名年輕人被箭矢所傷。」

    一名警察向示威者發射催淚瓦斯。（美聯社）

    一名警察向示威者發射催淚瓦斯。（美聯社）

