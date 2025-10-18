不只9上將！蔡慎坤爆習近平大清洗：還有4上將9中將15少將拔官

在中共即將召開四中全會前夕，中國國防部17日以肅貪為由，將中央軍事委員會副主席何衛東、前軍委政治工作部主任苗華等9名共軍上將開除黨籍。（取自蔡慎坤X）

在中共即將召開四中全會前夕，中國國防部17日以肅貪為由，將中央軍事委員會副主席何衛東、前軍委政治工作部主任苗華等9名共軍上將開除黨籍。其中，以國家主席習近平破格提拔的何衛東最受矚目。旅美中國經濟學者、獨立時評人蔡慎坤爆料，除了官方公開的9名上將外，隨後又有4名上將被免職，此外更有9中將、15少將遭免職。

蔡慎坤今日在X上發文表示，除了何衛東被官方宣布開除黨籍之外，又有4名上將落馬，包括裝發部長許學強上將、聯參副參謀長徐起零上將、火箭軍政委徐西盛上將、國防大學校長肖天亮上將。

此外，還有軍紀委副書記周建新中將、南部戰區副司令兼參謀長賈建成等人在內的共9名中將、15名少將，全部被免職，部分人士保留正軍待遇。

不少中國網友在X下方留言：「這算團滅了吧？」、「這樣一鍋端怎麼打台灣」、「軍隊還不如團結一致拿下習近平，免得每天提心吊膽。」

習近平2023年起升高對軍方領導階層的整肅，《路透》17日報導引述華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）全球中國中心研究員宋文笛（Wen-Ti Sung）說法，「習近平在清理門戶，這是肯定的，正式撤除何衛東和苗華，意味著他將在四中全會任命新的中央軍委，該委員會自3月以來已半數懸缺」。

