強震後「風神」颱風又至 菲律賓預防性撤離因應

圖為9月22日，超級颱風「樺加沙」（Ragasa）侵襲菲律賓呂宋島卡加延省時，一名男子在暴雨中行走。近日，颱風「風神」再度逼近，菲律賓東部卡坦端內斯島已有數千人預防性撤離。（法新社資料照）

在氣象專家警告「風神」颱風將帶來沿海洪水威脅後，菲律賓東部的卡坦端內斯島（Catanduanes）已有數千名居民於18日撤離沿海家園。菲律賓是全球最易受天災影響的國家之一，每年平均遭受約20次風暴和颱風襲擊。

根據《法新社》報導，風暴中心預計於當天稍晚掠過卡坦端內斯島，該島人口約27萬。預計最大陣風將達到每小時80公里。政府氣象局表示，風神將帶來豪雨，並伴隨1至2公尺海浪引發的「最低至中度風險」沿海洪水。

卡坦端內斯省災害應變辦公室表示，已有超過9000名居民遷往更安全的地點。該島經常是西太平洋形成氣旋後首當其衝的主要陸地，撤離行動已成為當地居民熟練的例行公事。救難官員格魯比歐（Gerry Rubio）表示，省政府已下令地方官員「啟動各自的撤離計畫」，針對沿海、低窪社區和易發生土石流的山坡等「高風險地區」的居民。

鄰近的索索貢省（Sorsogon）和阿爾拜省（Albay）也呼籲進行預防性撤離，但官方尚未提供具體撤離人數。

科學家警告，由於人為因素導致的氣候變遷使地球暖化，風暴正變得越來越強大。此「風神」颱風來襲之際，菲律賓正努力從過去3週一系列強震中恢復，該系列地震已造成至少87人死亡。

