大阪世博結束「脈脈」搬家了 年底前可以到這2處找

13日閉幕的2025年世界博覽會，人氣醜萌吉祥物沒有就此退休，原本在世博風之廣場的「臥姿脈脈」雕像，於17日晚間搬家至大阪市政府正門前，將持續設置到12月26日，到大阪旅遊還是可以找脈脈打卡拍照。

綜合媒體報導，「臥姿脈脈」雕像高2公尺、寬3公尺，最初是2023年12月設置在大阪市政府前，但在今年7月世博會期間，為了將聚集在東門附近的遊客引導至西門，因此將「臥姿脈脈」移至「風之廣場」。

另外兩座設置在東門附近的鞠躬的「歡迎來到」脈脈和張開雙臂的「充滿期待」脈脈雕像，將被移至1970年世博會舉辦地大阪吹田萬博紀念公園，之後計劃在大阪府內各地展出。

此外，脈脈還會出席26日在鳥取沙丘舉辦的萬聖節活動，脈脈將在萬聖節裝扮遊行的終點處歡迎參加裝扮遊行的人。

